Aufsichtsräte: Wie viel sind sie wert?

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind seit der Finanzkrise massiv gestiegen. Zurecht, manche von ihnen nahmen ihre Aufgaben davor allzu locker. Die Reihen der Frühstücksdirektoren haben sich also gelichtet, die Nachfrage nach fähigen Aufsehern ist groß. Mittlerweile suchen börsenotierte Unternehmen, aber vor allem Finanzdienstleister händeringend Kandidaten, die nicht nur fähig und fit & proper sind, sondern auch so unabhängig, wie das die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die nationalen Gesetze und die Finanzmarktaufsicht verlangen. Keine leichte Übung.



Erschwerend kommt hinzu, dass jene Wenigen, die dafür in Frage kommen, nicht für so eine Funktion zu haben sind, wenn sie nicht gut dafür bezahlt werden. Derzeit sind sie das hierzulande (noch) nicht.