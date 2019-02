Wien. Der Wunsch der Österreicher, Wochenenden und Ferien in einem eigenen kleinen Häuschen in den Bergen oder an einem schönen Seeufer zu verbringen, ist groß. Darum halten viele Ausschau nach einem passenden Zweitwohnsitz – vorzugsweise in begehrten Urlaubsregionen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.02.2019)