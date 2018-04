Eine Bühne für die besten Steuerberater des Landes

Ende Jänner startete erneut die Suche nach den besten Steuerberatern Österreichs. Die Unternehmer des Landes waren eingeladen, die Experten ihrer Wahl in insgesamt acht Fachkategorien sowie in der Kategorie „Allrounder regional“ pro Bundesland zu nominieren. Am 19. April war es dann soweit: In den Wiener Sofiensälen wurden vor rund 250 geladenen Gästen die Gewinner ausgezeichnet und die herausragenden Leistungen der heimischen Steuerberater gefeiert. Die Keynote zur Eröffnung der Verleihung hielt Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“. Für beste Unterhaltung sorgte die Swing-Formation „The Rats Are Back“.



„Der Award ,Steuerberater des Jahres’ ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Vor vier Jahren haben wir den ersten Aufruf gestartet und 1.500 Unternehmer haben ihren Steuerberater nominiert. Die heurigen Rekordeinreichungen zeigen nicht nur den hohen Stellenwert, den Steuerberater haben, sondern auch, dass wir als Tageszeitung auch eine erstklassige Plattform für die heimische Wirtschaft bieten“, so „Presse“-Geschäftsführer Dr. Rudolf Schwarz über den Award.

Im Gegensatz zu vielen anderen Rankings basiert der „Steuerberater des Jahres“ auf über 5.000 Nominierungen von überzeugten Kunden. Wer einen der begehrten Preise erhält und als Steuerberater des Jahres ausgezeichnet wird, kann zu Recht von sich behaupten, erfolgreich für seine Kunden gearbeitet zu haben.



Der Vorstand der ifa AG Dipl.-Ing. Michael Baert über den Award: „Ich freue mich über das hohe Interesse am Wettbewerb, denn eine erstklassige Steuerberatung ist eine der wichtigsten Stützen für den nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.“





Das sind die Sieger in den einzelnen Kategorien

Die Nominierung erfolgte über ein unkompliziertes Online-Formular, jeder Unternehmer oder Freiberufler mit einer gültigen UID-Nummer war zur Teilnahme eingeladen. Während in den einzelnen Bundesländern automatisch der Experte mit den meisten Stimmen gewinnt, wurden in den anderen Kategorien die Namen der fünf Meistgenannten einer Fachjury vorgelegt, um die Sieger zu ermitteln. Anhand von klaren Bewertungskriterien wählten die Experten – darunter Stiftungsexperten, Banker, Finanzvorstände börsennotierter Unternehmen und erfolgreiche Unternehmensgründer – in acht Kategorien die Steuerberater des Jahres und vergaben zusätzlich den Ehrenpreis für das Lebenswerk um besondere Verdienste eines Steuerberaters.

Die Gewinner 2018:

Ehrenpreis für das Lebenswerk

Dr. Walter Knirsch

„Private Clients“

Mag. Dr. Christian Wilplinger, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH



„Freie Berufe“

Mag. Iris Kraft-Kinz, MED-PLAN Steuerberatung Wirtschaftstreuhand GmbH



„Kleine und mittlere Unternehmen“

Mag. (FH) Stefan Taglieber, Astoria Steuerberatung GmbH & Co KG



„Immobilien- und Bauwirtschaft“

Mag. Bernd Winter, BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft



„Umgründungen“

Mag. Dr. Christian Ludwig, Ludwig & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH



„Mergers & Acquisitions“

Mag. Barbara Polster, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft



„Österreichische börsennotierte Unternehmen“

Mag. Andreas Stefaner LL.M., Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.



„Internationales Steuerrecht“

Univ.-Prof. MMag. Dr. Josef Schuch, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH



Der Award „Rookie of the Year“ – vergeben von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) – ging an den Teilnehmer der Steuerberaterprüfung 2018, der mit dem besten Testergebnis abschloss: Die Auszeichnung entgegennehmen durfte Luca DiValentino, Msc.



Die Regional-Sieger aus den Bundesländern wurden per Publikumswahl in der Kategorie „Allrounder regional“ entschieden:



Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Treuhand GmbH – 6850 Dornbirn



Tirol: Geisler & Hirschberger Steuerberatungs GmbH – 6130 Schwaz



Salzburg: Prodinger Leitinger & Partner Steuerberatung GmbH – 5020 Salzburg



Kärnten: APP Steuerberatung GmbH – 9020 Klagenfurt



Oberösterreich: ICON Wirtschaftstreuhand GmbH – 4020 Linz



Steiermark: ECA Haingartner und Pfnadschek Steuerberatung GmbH – 8700 Leoben Niederösterreich: ASTORIA Steuerberatung GmbH & Co KG – 3500 Krems an der Donau



Burgenland: Mag. Drexler&Partner GmbH – 7423 Pinkafeld



Wien: TPA Steuerberatung GmbH – 1020 Wien