Österreichs Top-Steuerberater gesucht

Rechtzeitig zur Steuerreform fällt der Startschuss für die begehrte Auszeichnung „Steuerberater des Jahres“: Zum fünften Mal in Folge suchen „Die Presse“ und die ifa AG, der Spezialist für Immobilieninvestments, Österreichs beste Steuerberater. Ab sofort bis einschließlich 6. April haben Unternehmer und Freiberufler die Möglichkeit, die Steuerexperten ihres Vertrauens auf der Website steuerberateraward.ifa.at in acht Fachkategorien zu nominieren und den „Allrounder regional“ pro Bundesland zu küren.

Machen Sie mit, denn genau Ihre Nominierung macht den Wettbewerb so einzigartig: Unternehmer und Freiberufler haben es in der Hand, Steuerexperten aus ganz Österreich ins Rennen um die begehrten Trophäen, die vom Künstler Wolfgang Hufnagl gestalteten „Abakuse“, zu schicken. Mit über 5000 Nominierungen durch überzeugte Kunden wurde im Vorjahr ein neuer Einreichrekord aufgestellt. Ein Beweis für den hohen Stellenwert der Auszeichnung. Wer schließlich als Steuerberater des Jahres ausgezeichnet wird, kann deshalb zurecht von sich behaupten, erfolgreich für seine Kunden gearbeitet zu haben. Dass sich die Liste der bisherigen Preisträger wie das „Who is Who“ der Branche liest und kleine Kanzleien ebenso umfasst wie die „Big Four“, zeigt deutlich: Es gibt viele angesehene Steuerexperten im Land – ihre Höchstleistungen gilt es beim Wettbewerb „Steuerberater des Jahres“ zu würdigen.

Experten auszeichnen

Bei der feierlichen Verleihung in den Wiener Sofiensälen – ein Prime Projekt der ifa AG – werden am 7. Mai Top-Experten auf die Bühne gebeten, die sonst im Hintergrund agieren. Doch ohne ihre Leistung wären selbst ihre bekanntesten Kunden nicht dort, wo sie sind, sagt Christian Petter, Vorstand der ifa AG: „Dass der Wettbewerb zum fünften Mal ausgetragen wird, ist der beste Beweis für die enge Bindung von Steuerberatern und Unternehmern. Eine ausgezeichnete Steuerberatung ist eine der wichtigsten Stützen für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg. Auch bei Investments in Immobilien, wie sie die ifa AG für private und institutionelle Klienten seit 41 Jahren anbietet, ist eine fundierte steuerliche Beratung ein wesentlicher Baustein zum nachhaltigen Anlageerfolg.“ Der Vorstand der ifa AG erklärt: Im Dickicht der Steuerparagrafen finden sich nur ausgewiesene Experten zurecht. So wurde allein das Einkommensteuergesetz in den vergangenen 20 Jahren mehr als 400 Mal geändert, auch im Umsatzsteuergesetz gab es ähnlich viele Novellierungen. In Zukunft wird der Beratungsaufwand nicht kleiner werden.

Einfache Online-Nominierung

„Die Auszeichnung als Steuerberater des Jahres ist eine besondere Ehre und Würdigung der herausragenden Leistungen der österreichischen Steuerexperten“, betont Petter, „um gewinnen zu können, gilt es, die Kunden zu überzeugen – denn die Kunden entscheiden mit ihrer Nominierung darüber, wer von der Fachjury zum Steuerberater des Jahres gekürt werden kann.“ Tatsächlich: Während die steuerlichen Rahmenbedingungen stets im Wandel sind, steht der Wettbewerb „Steuerberater des Jahres“ seit vielen Jahren für Stabilität. Die Nominierung erfolgt über ein einfaches Formular auf der Website steuerberateraward.ifa.at. Jeder Unternehmer oder Freiberufler mit einer gültigen UID-Nummer ist zur Teilnahme eingeladen. Der bewährte Ablauf der Online-Nominierung sowie die Kategorien werden weitergeführt: Wie bisher können neben dem „Allrounder regional“ für die einzelnen Bundesländer in jeder Fachkategorie bis zu drei Fachexperten oder Kanzleien genannt werden. Auch mehrere Mitarbeiter derselben Kanzlei oder bisherige Preisträger des Wettbewerbs können nominiert werden. Die Teilnehmer entscheiden, in welche der insgesamt acht Fachkategorien und der Bundeslandwertung sie die Experten ihres Vertrauens ins Rennen um den „Abakus“ schicken.

Während in der Kategorie „Allrounder regional” automatisch die Steuerberater mit den meisten Nominierungen gewinnen, ermittelt in den acht Fachkategorien (Private Clients, Freie Berufe, Kleine und mittlere Unternehmen, Immobilien- und Bauwirtschaft, Umgründungen, Mergers & Acquisitions, Österreichische börsenotierte Unternehmen sowie Internationales Steuerrecht) eine unabhängige Fachjury aus den fünf meistgenannten Namen anhand von transparenten Bewertungskategorien die jeweiligen Sieger.



Online-Nominierung unter: https://steuerberateraward.ifa.at/

Impressum Der Wettbewerb „Steuerberater des Jahres“ wird von „Die Presse“ gemeinsam mit der ifa AG veranstaltet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)