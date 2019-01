Mit dem Abakus zum erfolgreichen Steuerberater

Zum fünften Mal in Folge suchen „Die Presse“ und die ifa AG, der Spezialist für Immobilieninvestments, Österreichs beste Steuerberater. Dabei gibt es auch eine spezielle Auszeichnung – den Abakus für den „Rookie of the Year“. Dieser wird von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder (KSW) an den Absolventen der Steuerberaterprüfung mit dem besten Prüfungsergebnis verliehen.

Beim ersten Wettbewerb war die Überraschung groß: Künstler Wolfgang Hufnagl musste nicht einen Abakus für diese Kategorie anfertigen, sondern gleich zwei – denn zwei junge Steuerberaterinnen haben die Steuerberaterprüfung 2014 ex aequo mit dem bestmöglichen Ergebnis abgelegt. Und der Award war für sie zugleich die Initialzündung für zwei außergewöhnliche Karrieren.

Branchenkollegen feiern mit

„Für mich war es eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten, zumal im ersten Jahr des Awards“, erzählt Karin Spindler-Simader. „Ich habe auch die Preisverleihung im Rahmen der Gala in sehr schöner Erinnerung. Der Award hat zu einem Echo geführt, Branchenkollegen haben mich darauf angesprochen, auch noch nach längerer Zeit. Es ist für die Karriere sicher ein schönes Aushängeschild, einen solchen Award erhalten zu haben.“ Spindler-Simader arbeitet heute bei der Kanzlei Rödl & Partner in Wien. Zudem ist sie als Vortragende und Lehrbeauftragte am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien tätig und Co-Autorin der Handbücher Aktiengesellschaft und Konzernsteuerrecht, die beim Fachverlag LexisNexis erschienen sind.

Der zweite Abakus als „Rookie of the Year“ ging 2015 an Bettina Muth von Schabetsberger & Partner. Auch diese Kanzlei ist beim Award ein Dauergast und war mehrmals unter den Finalisten in den Kategorien „Immobilien“ und „KMU“ vertreten. „Der Wettbewerb ist für mich mit wunderschönen Erinnerungen verbunden“, erzählt Muth: „Wenn ich auf den Abakus blicke, spüre ich auch heute noch die große Freude, meinen beruflichen Lebenstraum, Steuerberaterin zu werden, verwirklicht zu haben. Die Veranstaltung „Steuerberater des Jahres“ mit ihrem eleganten Rahmen und dem auserwählten Publikum war sicherlich die schönste Form, diesen persönlichen Erfolg zu feiern. Auch für meine weitere Karriere war die Auszeichnung von großer Bedeutung. Viele meiner Klienten haben davon gehört und haben mich darauf angesprochen. In einem Beruf, der vom Vertrauen in die Expertise eines Beraters geprägt ist, sind Auszeichnungen ein toller Erfolgsfaktor.“

Ihre Karriere als Steuerberaterin ist eng mit der Kanzlei Schabetsberger & Partner verbunden, sagt Muth: „Das Vertrauen meiner Partner motivierte mich ursprünglich, die Steuerberaterprüfung zu wagen. Ohne Studium, aber mit großem Interesse am Steuerrecht begann ich dieses Abenteuer stets mit der obersten Zielsetzung, für meine beiden Kinder unverändert Zeit zu haben. Dass dieser Plan so wunderbar aufging, ist sicherlich ein Highlight meiner Karriere. Mein Wille zu Lernen und die Liebe zum Thema der Steuerberatung haben sich seit der Prüfung nicht verändert. Ich freue mich, mit aktuellem Wissen heute nicht nur für meine Klienten da zu sein, sondern auch unser Team als Leiterin des Fachbereichs tatkräftig zu unterstützen und unsere Kanzlei damit weiterzuentwickeln.“

Auch Spindler-Simader ist mit ihrer bisherigen Karriere zufrieden. „Ich bin vier Jahre nach meiner Berufszulassung und dem Award in der unteren Führungsebene angekommen. Für die Zukunft möchte ich natürlich die Karriereleiter weiter hinaufklettern, meine Führungserfahrung ausbauen und mich als Expertin für Internationales Unternehmenssteuerrecht etablieren.“

Jede Stimme zählt

Ob eine der beiden „Rookies of the Year“ in Zukunft einen zweiten Abakus bekommt? Das entscheiden die Klienten: Bis einschließlich 6. April haben Unternehmer und Freiberufler die Möglichkeit, die Steuerexperten ihres Vertrauens zu nominieren.

Onlinenominierung unter: https://steuerberateraward.ifa.at/

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)