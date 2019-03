CEE: Beste Chancen direkt vor der Haustür

Österreich ist ein entwickeltes Land – und damit ein gesättigter Markt. Wer gute Wachstumschancen will, muss sie im Ausland suchen und wird dabei auch vor der eigenen Haustür fündig: Schon vor ihrem EU-Beitritt waren die Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas eine wichtige Stütze des österreichischen Exports. Die Nachbarschaft, das historische Naheverhältnis und eine zum Teil ähnliche Mentalität waren und sind für österreichische Betriebe traditionell ein Wettbewerbsvorteil.

So hat sich beispielsweise die Quote der Warenexporte in jene zehn Länder der Region, die 2004 der EU beigetreten sind, von 1993 bis 2008 mehr als verdreifacht, während sich der Export insgesamt „nur“ verdoppeln konnte. Viele Jahre hindurch waren Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich üblich. Dann kam 2008 – aber inzwischen hat sich die Region von den Wirren der Finanzkrise mit Riesenschritten erholt und die Zuwachsraten liegen wieder deutlich über jenen für entwickelte europäische Märkte.

So wuchs der Export nach Ungarn im Vorjahr um sechs Prozent, in die Slowakei um über acht Prozent und nach Rumänien sogar um zwölf Prozent. Dass das Comeback der „Ostfantasie“ im vollen Gang ist, zeigt bereits der Blick auf die BIP-Wachstumsraten (siehe Grafik). Und das Wachstum steht auf stabilen Beinen, denn anders als so manche große Nation im Westen sind die Länder in CEE sehr niedrig verschuldet – sowohl was die öffentliche Hand als auch was Unternehmen und private Haushalte betrifft.

Robustes Wachstum

Österreich bleibt auch in Zukunft die Drehscheibe und das Tor zu Mittel-, Ost- und Südosteuropa, lautet die Erwartung der Wirtschaftsforscher: Die Region wird den Aufholprozess an den Westen auch in den kommenden Jahren fortsetzen, wenn sich auch das Tempo bedingt durch externe Einflussfaktoren etwas verlangsamen wird. Die Schere zwischen West und Ost schließt sich bei den Löhnen nicht so schnell, wie das Wirtschaftswachstum erlauben würde – ein Vorteil für Arbeitgeber, aber ein Nährboden für populistische Tendenzen in der Politik.

Der langfristige Aufholprozess wird daher zum Teil davon abhängen, wie ausländische Unternehmen in der Region auf Arbeitskräftemangel und höhere Lohnforderungen reagieren: Wirtschaftsforscher erwarten nicht, dass die „Investoren-Karawane“ in Billiglohnländer weiterzieht – vielmehr ist damit zu rechnen, dass die Unternehmen die Produktion vor Ort beibehalten und in produktivitätssteigernde Kapitalerhöhungen investieren.

Starker Partner in CEE

Sehr viel Kapital wird dabei wohl von österreichischen Investoren kommen: Insgesamt ist Österreich der größte Investor in Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien – und in fast allen anderen Ländern der Region unter den Top Five. Der Löwenanteil der Unternehmen wurde dabei von der UniCredit Bank Austria nach CEE begleitet: „Bereits jedes zweite Unternehmen in Österreich setzt im Außenhandel auf unsere Expertise“, sagt Dieter Hengl, Vorstand des Bereichs Corporate & Investment Banking bei UniCredit Bank Austria. Das Ziel für die kommenden Jahre ist klar: „Diese Marktführerschaft wollen wir noch weiter ausbauen.“

Riesiges Expertennetzwerk

So bieten die UniCredit International Centers als Drehscheiben für die Internationalisierung allen Unternehmen – vom KMU bis zum Milliardenkonzern – ein Netzwerk von über 300 Experten, die fundierte Erfahrung in der Abwicklung internationaler Geschäftsvorgänge haben. Und in den meisten Ländern in CEE ist die UniCredit auch als Universalbank mit einer Vielzahl von lokalen Niederlassungen vertreten. Dazu kommen Angebote wie das Cross Border Account Opening (siehe unten) – eine ideale Lösung, um Unternehmen aus Österreich den Eintritt auf den Wachstumsmärkten direkt vor der Haustür zu erleichtern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)