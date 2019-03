Der einfache Weg zum Geschäftskonto im Ausland

Um nach CEE zu expandieren, brauchen Unternehmer zumeist als erstes ein Bankkonto im jeweiligen Land. Daher musste früher die erste Geschäftsreise nach Budapest, Sofia oder Moskau mit einem Bankbesuch vor Ort kombiniert werden. Bei der UniCredit Bank Austria gehört das der Vergangenheit an: Die Kontoeröffnung im Ausland ist bequem und einfach über den Kundenbetreuer in Österreich möglich. Dank Cross Border Account Opening können international tätige Unternehmen in einem Dutzend Länder in Mittel- und Osteuropa reibungslos und unbürokratisch ein Konto eröffnen: In Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Italien, Kroatien, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik sowie in Ungarn.

Besonders vorteilhaft für Unternehmen, die es in gleich mehrere Länder der Region zieht: Der Kontoeröffnungsvertrag wurde für alle Länder standardisiert und wird in englischer Sprache ausgefertigt. Die Voraussetzung für das Cross Border Account Opening ist lediglich eine bestehende Bankverbindung des Kunden bei der UniCredit Bank Austria sowie die Ermächtigung, Daten und Dokumente des Kunden mit der empfangenden Bank zu teilen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)