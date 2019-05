Preisgala: Das sind die Steuerberater des Jahres 2019

Zum fünften Mal in Folge haben „Die Presse“ und die ifa AG Österreichs beste Steuerberater gesucht und gefunden. Aus den erstmals mehr als 10.000 Nominierungen betrafen über die Hälfte die Fachkategorien, in denen acht „Abakusse“ vergeben wurden.

Die Kategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“ konnte insgesamt mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Nominierungen aufwarten. Verständlich – braucht es in diesem Wachstumsmarkt doch besonderes Fachwissen und qualifizierte Beratung. Den Abakus gewann (nach 2015 und 2107) erneut Karin Fuhrmann von TPA.

Markus Raml, Gesellschafter und Geschäftsführer von Raml und Partner Steuerberatung, holte den Sieg in der Kategorie „Kleine und Mittlere Unternehmen“, während seine Kanzlei die Oberösterreich-Wertung in der Kategorie Allrounder je Bundesland für sich entscheiden konnte.

Der Fachbereich „Mergers und Acquisitions“ entstand vor zwei Jahren aus der früheren Kategorie „M&A und Kapitalmarkttransaktionen“. Hier siegte Maximilian Panholzer, Partner der ICON Wirtschaftstreuhand GmbH. Er ist seit mehr als zwei Dekaden erfolgreich als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig, Lektor an der FH Wels sowie Fachvortragender im Rahmen der ICON Tax Academy.

In der Kategorie „Freie Berufe“ gewann heuer Karin Wagenbauer-Necas, Gesellschafterin und Geschäftsführerin NWT. Ihre Kundenliste umfasst weit über 200 Namen, ihre Publikationen werden neben Fachmagazinen auch auf der Website aerzte-spezialisten.at veröffentlicht.

KPMG konnte in gleich zwei Fachkategorien je einen „Abakus“ für sich entscheiden – beide zu Händen von Hans Zöchling. Sowohl bei „Umgründungen“ als auch in der Kategorie „Österreichische börsenotierte Unternehmen“ wurde Zöchling von der Fachjury einstimmig zum besten Experten gewählt. Nach mehr als 100 Publikationen, seiner erfolgreichen Arbeit bei großen Deals und seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Arbeitsgruppe KöSt im Fachsenat für Steuerrecht in der KSW ist das kein Wunder.

Deloitte wiederholte mit erneut zwei Awards eine Höchstleistung aus dem Vorjahr: Christian Wilplinger konnte nach 2018 auch heuer den Bereich „Private Clients“ für sich entscheiden. Der Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Thema Steuerrecht berät neben vermögenden Privatpersonen auch zahlreiche Privatstiftungen, Trusts sowie Familienunternehmen in Steuersachen. In der Kategorie „Internationales Steuerrecht“ erhielt mit Josef Schuh ebenfalls der Vorjahressieger seinen zweiten „Abakus“. Der Deloitte-Partner ist Mitglied des Beirats der größten privaten Industrieholding in Österreich, der B&C Gruppe und ist Universitätsprofessor an der WU Wien am Institut für österreichisches und internationales Steuerrecht.

Neben den Fachkategorie-Siegern erhielten bei der Preisgala in den Wiener Sofiensälen auch die Bundesländer-Sieger ihre Awards – manche von ihnen bereits zum fünften Mal. Den Preis für das Lebenswerk durfte Friedrich Rödler entgegennehmen, als „Rookie of the Year“ und somit Newcomerin des Jahres wurde Sandra Kiehtreiber geehrt. Sie bekam den „Abakus“ von Alberto Sanz de Lama, CEO von LexisNexis und Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW), überreicht. Eine besondere Freude für die junge Steuerberaterin, denn bei dieser Auszeichnung zählen weder Fachjury noch die Meinung des Publikums; vielmehr geht dieser Preis immer an den Absolventen der Steuerberaterprüfung mit dem besten Prüfungsergebnis des Vorjahres.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)