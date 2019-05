Fachjury kürt Österreichs Top-Steuerberater

Während sich in der Steuergesetzgebung seit 2015 sehr vieles verändert hat und nach der aktuellen Ankündigung der nächsten Steuerreform auch weiter verändern wird, gibt es auch eine Konstante für Österreichs Steuerberater – den Weg von der Nominierung bis zum Sieg in den acht Fachkategorien beim „Steuerberater des Jahres“. Seit dem ersten Jahr des Wettbewerbs ist der Ablauf unverändert: Die Liste mit den fünf meistgenannten Namen pro Kategorie wird einer Fachjury vorgelegt, welche die jeweiligen Sieger ermittelt.

Diese Fachjury ist von Anfang an mit hochkarätigen Experten besetzt – darunter Stiftungsexperten, Bankenvorstände, CEOs, CFOs und Gründer. Neu in Amt und Würden und neu in der Fachjury war heuer Thomas Schmid. Der Generalsekretär des Finanzministeriums wurde erst im März zum Alleinvorstand der ÖBAG bestellt. Seit fünf Jahren Jurymitglied ist Heimo Scheuch, CEO des Ziegel-Weltmarktführers Wienerberger, ebenso Konrad Gröller, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer mit Fokus auf Private Equity sowie Mergers & Acquisitions.

Neben SORAVIA CEO Erwin Soravia und Wirtschaftsjournalist André Exner ist auch Wolfgang Nolz von Anbeginn an ein Fixpunkt bei jeder Jurysitzung: Der langjährige Kapitalmarktbeauftragte und frühere Sektionschef im Finanzministerium war der Chefverhandler für Österreich beim Steuerabkommen mit der Schweiz und mit Liechtenstein – Meilensteine für die Republik in Sachen Steuertransparenz.

Doch auch die Liste weiterer Jurymitglieder war und ist beachtlich. Der Bereich Banken, heuer durch Bernhard Ramsauer, Vorstandschef der Liechtensteinischen Landesbank repräsentiert, wurde in früheren Jahren durch Experten wie Thomas Uher, Vorstand Volksbank Wien, oder Reinhard Schwendtbauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, vertreten. Veit Sorger, der die Jury heuer verstärkte, war jahrelanger IV-Präsident und Präsident des Verbands österreichischer Privatstiftungen. Diesmal aus terminlichen Gründen übrigens eine reine Herrenriege, wurde die Jury in der Vergangenheit bereits durch Birgit Noggler, CFO der Immofinanz, sowie Therese Niss, Bundesvorsitzende der Jungen Industrie und CFO ihres Familienunternehmens, des Autozulieferers Miba, verstärkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)