Der Spezialpreis für die Doyens der Branche

Der Preis für das Lebenswerk wird beim „Steuerberater des Jahres“ seit 2016 vergeben. In diesem Jahr ging der Preis posthum an Karl Bruckner – der 2012 verstorbene BDO-Experte spielte neben seiner Tätigkeit im Fachsenat der Kammer der Wirtschaftstreuhänder als Verhandler in mehreren Steuerreformkommissionen eine tragende Rolle in der Gestaltung des österreichischen Steuerwesens. 2017 wurde Seminar-Oberlaa-Gründer Eberhard Wobisch ausgezeichnet; der emotionale Moment, als ihm Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder (KSW) mit einer Umarmung gratulierte, ist den Teilnehmern der Preisgala bis heute in bester Erinnerung. Im Vorjahr erhielt Walter Knirsch den Preis fürs Lebenswerk: Der Träger des Großen Ehrenzeichens der Republik war bei der Aufarbeitung des Salzburger Finanzskandals beratend tätig und ist als erfolgreicher Liquidator der FIMBAG sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Aviso Zeta Bank AG in der Öffentlichkeit bekannt.

Besondere Auszeichnung

Die Auszeichnung für das Lebenswerk ist seit jeher eine Besonderheit beim Wettbewerb: Während dort sonst jede Kanzlei ungeachtet der Größe mitmachen kann – und es die meisten auch tun – gibt es für den Lebenswerk-Preis keine Nominierungen. Der Spezialpreis wird ausschließlich auf Empfehlung der Fachjury vergeben. Diese entschied sich heuer nach einer kurzen Debatte einstimmig dafür, Friedrich Rödler, den langjährigen PwC Österreich Senior Partner und Vorstandsmitglied der PwC Europe AG, mit diesem besonderen „Abakus“ auszuzeichnen. Zurecht: Der 1950 geborene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist auch seit seiner Pensionierung nicht nur als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Erste Group tätig, sondern ist auch Vorstandsmitglied bei Transparency International.

steuerberateraward.ifa.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)