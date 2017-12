Bayer erhält in den USA grünes Licht für Monsanto-Übernahme

Die US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) habe keine Bedenken gegen die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto, teilte der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern Bayer am Freitag mit. Bayer benötigt nun noch die kartellrechtlichen Freigaben, um den Deal abzuschließen. Die EU-Kommission hat jedoch ernsthafte Bedenken gegen die Übernahme angemeldet, da der Zusammenschluss den Wettbewerb unter anderem bei Pestiziden und Saatgut beeinträchtigen könnte. Die Kartellwächter in Brüssel hatten die Prüfung bis 22. Januar verlängert. Um die Wettbewerbshüter von der 66 Milliarden Dollar schweren Übernahme zu überzeugen, hatte Bayer im Oktober angekündigt, für fast sechs Milliarden Euro einen Teil seines Geschäfts mit der Landwirtschaft an BASF zu verkaufen.

Bayer-Chef Werner Baumann erst vor wenigen Tagen gesagt, die Kartelluntersuchungen gingen in eine "unvorstellbare Tiefe", er sei aber überzeugt, die Übernahme Anfang 2018 unter Dach und Fach bringen zu können. Ursprünglich hatte Bayer angepeilt, den Zukauf schon bis Ende dieses Jahres abzuschließen.

(Reuters)