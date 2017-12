EU-Kommission erlaubt offenbar Air Berlin-Easyjet-Deal

Die EU-Kommission gibt Insidern zufolge wohl grünes Licht für den Teilverkauf von Air Berlin an Easyjet. Die Transaktion werde aller Voraussicht nach ohne Auflagen freigegeben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Easyjet will hauptsächlich das Berlin-Geschäft der insolventen Air Berlin übernehmen. Die Kommission wollte sich dazu nicht äußern.

(Reuters)