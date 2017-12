Ungarische UniCredit-Töchter trennen sich von faulen Krediten

Die ungarischen Töchter der Bank-Austria-Mutter UniCredit, die UniCredit Bank Hungary and UniCredit Jelzálogbank, trennen sich von einem Paket notleidender Kredite im Wert von 44,3 Millionen Euro. Das Paket wird von der ungarischen Gesellschaft EOS Faktor Zrt übernommen, teilte die UniCredit in einer Presseaussendung am Montag mit.

Erst am Donnerstag hatte sich UniCredit mit der MBCredit Solutions, Tochter der Mailänder Investmentbank Mediobanca, und mit einer Tochtergesellschaft des BAWAG-Großaktionärs Cerberus über den Verkauf notleidender Kredite im Volumen von 715 Millionen Euro geeinigt. Dabei handelt es sich vor allem um Kredite bei italienischen Klein-und Mittelbetrieben. Die MBCredit Solutions erwarb von dem Portfolio namens "Firenze" einen Anteil von 450 Millionen Euro, der Rest ging an die Cerberus-Tochter.

Die UniCredit stopfte im März mit einer 13 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung ihr Kapitalloch. Es war die größte Aufstockung in Europa seit 2010.

(APA)