Verdacht auf Bilanzfälschung bei Kika-Leiner Mutter - Konzernchef geht

Der Chef des in Österreich für seine Kika-Leiner-Märkte bekannten Möbelkonzerns Steinhoff, Markus Jooste, ist zurückgetreten. Zudem gab der Aufsichtsrat am späten Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung bekannt, dass "in Bezug auf Bilanzunregelmäßigkeiten neue Informationen ans Licht gekommen sind". Diese machten weitere Nachforschungen erforderlich.

Die Bilanz werde veröffentlicht, wenn dies möglich sei. Zudem werde geprüft, ob frühere Unternehmenszahlen überarbeitet werden müssten. Die Konzernleitung soll zunächst Chairman Christo Wiese übernehmen.

Während des Handels hatten die Anleger die Flucht aus Steinhoff-Aktien ergriffen: Die Papiere stürzten zeitweise um zehn Prozent auf ein Rekordtief von 2,77 Euro ab. Schon am Montag hatten sie zehn Prozent eingebüßt, als der südafrikanisch-deutsche Konzern bekanntgab, dass die am Mittwoch anstehende Bilanz untestiert sei. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt seit August wegen möglicher Bilanzfälschung gegen aktuelle und ehemalige Verantwortliche des Konzerns. Steinhoff hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die im MDax gelisteten Papiere haben seit Jahresbeginn rund 40 Prozent verloren.

