General Electric will in Europa 4500 Stellen streichen

Nach der Teilübernahme der französischen Alstom streicht der Siemens-Konkurrent General Electric in Europa einem Bericht zufolge 4500 Stellen. Betroffen seien die Schweiz, Deutschland und Großbritannien, berichtete die französische Wirtschaftszeitung "Les Echos" am Dienstag unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. GE selbst erklärte, man überprüfe das Geschäft, um sich an den Markt anzupassen und um langfristig erfolgreich zu sein. Von Stellenstreichungen war keine Rede. Zugleich hieß es, man habe einen Vorschlag an einen Verband übermittelt, der von Alstom übernommene Mitarbeiter vertritt. Alstom hatte seine Energiesparte an GE verkauft. Die Bahntochter, die etwa den TGV herstellt, soll mit dem entsprechenden Geschäftszweig von Siemens zusammengebracht werden.

(Reuters)