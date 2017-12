Nestle legt für Vitaminhersteller Milliarden auf den Tisch

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestle übernimmt für 2,3 Milliarden Dollar in bar die kanadische Firma Atrium Innovations. Der Anbieter von natürlich hergestellten Vitaminen und Nahrungsmittelzusätzen dürfte Nestle zufolge dieses Jahr nahezu 700 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaften. Das Unternehmen mit 1400 Beschäftigten sei in den letzten Jahren zweistellig gewachsen und dieses Tempo dürfte anhalten, sagte Greg Behar, Leiter der Nestle-Sparte Health Science. Auch zum Gewinn von Nestle werde Atrium unmittelbar beitragen.

Verkäufer des Unternehmens aus Westmount in der kanadischen Provinz Quebec ist eine vom Finanzinvestor Permira angeführte Investorengruppe. Die wichtigste Atrium-Marke "Garden of Life" ist Nestle zufolge in den USA führend im Bereich natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Die Akquisition soll abhängig von den erforderlichen behördlichen Genehmigungen im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Nestle-Chef Ulf Mark Schneider, der Anfang des Jahres vom deutschen Gesundheitskonzern Fresenius an die Spitze des Unternehmens aus Vevey am Genfersee gewechselt war, setzt auf den Ausbau von Wachstumsfeldern wie Kaffee, Tiernahrung, Wasser, und den Gesundheitsbereich - auch durch Zukäufe. Vor einem Monat erwarb Nestle in den USA den Anbieter von kalten Kaffee-Produkten Chameleon Cold-Brew. Insidern zufolge sollen die Schweizer auch ein Auge auf das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten des Darmstädter Merck-Konzerns geworfen haben. Andere Bereiche wie etwa das US-Süßwarengeschäft dagegen will Schneider verkaufen.

(Reuters)