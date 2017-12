Moody`s verbessert Ausblick für Verbund

Das Hauptrating von "Baa2" und auch alle anderen Ratings für den Energieversorger Verbund werden bestätigt, teilte die Ratingagentur Moody's am Dienstagabend mit. Der Ausblick wird von stabil auf positiv angehoben. Die Ratingagentur begründet den verbesserten Ausblick unter anderem damit, dass die Baseload-Energiepreise gestiegen seien und sich dies graduell in höheren Erträgen niederschlagen sollte. Zudem habe sich das Geschäft 2016 und in den ersten neun Monaten 2017 solide entwickelt.

Hingewiesen wird auch auf die Implementierung der 2016 angekündigten Verbesserungen des Finanzierungsprofiles, verbesserter Absicherung gegenüber schwankenden Energiepreisen und Wasserführung. Der Verbund sei gegenüber diesen Faktoren besonders empfindlich. 84 Prozent der gesamten Kapazität werden aus der mit vorwiegend fixen Kosten verbundenen Wasserkraft erzeugt.

(APA)