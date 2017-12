Rewe International-Chef Hensel geht - und wird Aufsichtsrat

Nach 18 Jahren im Rewe-Konzern ist für Frank Hensel die Zeit gekommen, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen: Er beendet mit 31. Dezember seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender Der Rewe International AG und übernimmt im Jänner ein Mandat im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft. Wie der stellvertretende CEO der Rewe Group, Jan Kunath, am Mittwoch mitteilte, hatte sich Hensel gemeinsam mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der Rewe Group dafür entschieden, einen längerfristigen Übergang der Verantwortung bei der Führung der Rewe International zu organisieren. Dies habe den Konzern in die Lage versetzt, den Wechsel zur nächsten Management-Generation zum Jahresende abzuschließen. Der Rewe International-Vorstand sei mit Marcel Haraszti, Janusz Kulik, Michael Jäger, Franz Nebel und Christoph Matschke hervorragend aufgestellt, um die strukturelle Weiterentwicklung des Unternehmens konsequent voranzutreiben.

Rewe-Chef Lionel Souque würdigte Hensels Leistungen. Er habe in den vergangenen zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender der Rewe International die österreichische Handelslandschaft wie kein zweiter geprägt: "Sein Engagement für nachhaltiges Wirtschaften und soziale Fairness sind herausragend; sein unternehmerisches Wirken hat die Entwicklung unseres Unternehmens in Österreich ebenso wie in Mittel- Rewe Group unter Führung von Frank Hensel über 10.000 neue Arbeitsplätze, und investierte 2,5 Milliarden Euro.

Frank Hensel ist seit August 2005 im Vorstand der Rewe International, im April 2008 übernahm er die Funktion des Vorstandsvorsitzenden. Nach beruflichen Stationen bei Nestlé Deutschland und Spar Deutschland begann er 1999 seine berufliche Laufbahn bei Rewe im internationalen Bereich der Zentral AG. Ein Jahr darauf übernahm er die Position des Geschäftsführers Rewe Ungarn, 2002 wurde ihm die Funktion des Vorstandsmitglieds der Billa AG Für den Bereich Vollsortiment Italien übertragen.