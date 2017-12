Ottakringer erhält neuen Konzernchef

Sesselrücken an der Führungsspitze der börsennotierten Ottakringer Getränke AG: Der bisherige Konzernchef und Miteigentümer Sigi Menz wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Vorstandsmandat übergibt er per 1. Juli 2018 an Alfred Hudler. Dies sei in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

"Es ist ein Signal für Kontinuität und Aufbruch gleichermaßen", sagte Aufsichtsratschefin Christiane Wenckheim in Reaktion auf die Entscheidung.

Hudler, derzeit Vorstand der Vöslauer Mineralwasser AG, wird die mehrheitlich im Familienbesitz stehende Ottakringer gemeinsam mit Doris Krejcarek im Vorstand leiten. Seinen Führungsposten bei Vöslauer übernimmt Birgit Aichinger, die dort derzeit Marketing- und Vertriebschefin ist. Herbert Schlossnikl bleibt im Vorstand des Mineralwasserkonzerns.

