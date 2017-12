kika/Leiner-Mutter Steinhoff muss dringend mit Banken reden

Die mit dem Rücken zur Wand stehende kika/Leiner-Mutter Steinhoff will sich offenbar schnell mit wichtigen Kreditgebern treffen. Bereits am Montag soll es ein Treffen mit Kreditgebern von zwei wichtigen Säulen der Finanzierung des Unternehmens geben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Verweis auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Steinhoff selber war vorerst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Dabei handle es sich um eine Kreditlinie über 2,9 Milliarden Euro sowie einen Kredit über 4 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro), den Steinhoff für die Übernahme des US-Unternehmens Mattress Firm aufgenommen hatte. An der Börse sorgte dies für weitere Verunsicherung. Das im deutschen Nebenwerteindex MDax notierte Papier weitete seine ohnehin immensen Verluste noch aus. Analysten und Händler raten weiterhin größtenteils, die Finger von der Aktie zu lassen.

Aktien fahren Achterbahn

Nach ihrem jüngsten dramatischen Kurssturz werden Steinhoff-Anteilsscheine zum Spielball der Spekulanten. "Die Aktie ist nur noch ein Zockerpapier", sagte ein Händler am Freitag. Nach einem 40-prozentigen Kurseinbruch kurz nach Handelsbeginn auf nur noch 35 Cent, erholten sich die Titel im Tagesverlauf wieder auf 65 Cent und notierten acht Prozent fester. Anfang der Woche kosteten die Titel des unter dem Verdacht der Bilanzfälschung stehenden Möbelhändlers noch mehr als drei Euro. "Keiner weiß, was im Moment bei Steinhoff abgeht. Das ist die reinste Wundertüte", sagte der Händler. Die Ratingagentur Moody's senkte ihre Bonitätsnote für Steinhoff auf "B1" von "Baa3", damit werden Anleihen des Konzerns als Ramsch bewertet.

Anleger fürchten nun den Rauswurf aus dem Nebenwerteindex MDax. "Wenn das so weitergeht, fliegen sie raus, dann reicht es wahrscheinlich nicht mal mehr für den SDax", sagte ein anderer Händler. Die auch an der Börse in der südafrikanischen Stadt Johannesburg notierten Aktien waren einst Anwärter für den Dax.

Zum Zeitpunkt des Börsenstarts in Deutschland im Jahr 2015 - zuvor war die Aktie schon in Südafrika notiert - hatte das Papier rund 5 Euro gekostet. Im Sommer 2016 war der Kurs zeitweise über der Marke von 6 Euro gestiegen. Steinhoff wurde damals an der Börse mit rund 24 Milliarden Euro bewertet und damit höher als viele Dax-Unternehmen wie Beiersdorf oder die Deutsche Bank.

Doch seitdem ging es Schritt für Schritt bergab. Endgültig den Vogel abgeschossen hatte Steinhoff dann am Dienstagabend mit dem überraschenden Chef-Rauswurf. Der bis dahin den Konzern dominierende Vorstandschef Markus Joste musste wegen des schwelenden Bilanzskandals gehen. Zudem verschob das Unternehmen die Vorlage seiner Jahreszahlen auf unbestimmte Zeit.

Börsenaufsicht prüft

Aufsichtsratschef und Großaktionär Christo Wiese will den Konzern nun übergangsweise führen. Möglicherweise müssten auch die Zahlen von früheren Jahren geändert werden, hieß es. Die Prüfgesellschaft PwC soll nun eine unabhängige Untersuchung durchführen.

Die geprüften Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr will das Unternehmen nun erst veröffentlichen, sobald es dazu in der Lage ist, wie es hieß. Eigentlich war die Zahlenvorlage für Mittwochfrüh vorgesehen. Die Börsenaufsicht in Südafrika prüft mögliche Fälle von Insiderhandel mit Steinhoff-Papieren.

Steinhoff ist in Deutschland vor allem durch seinen Möbeldiscounter Poco bekannt. In Österreich gehört die Möbelgruppe Kika/Leiner zum Konzern. Der Konzern hat seinen Rechtssitz in Amsterdam und sein operatives Hauptquartier in Südafrika. Der Konzern ist vor allem auch durch Zukäufe wie der französischen Conforama zum Schwergewicht geworden.

In den USA hatte der Konzern im vergangenen Jahr den Matratzenhändler Matress Firm zugekauft. Im September brachte Steinhoff seine Afrika-Tochter Star an die Börse. In dieser sind neben Möbel- und Textilketten auch Elektronikhändler, Baustoffmärkte und Finanzdienstleitungen gebündelt.

Im Sommer hatte das "Manager Magazin" im Fall von Steinhoff über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Bilanzfälschung berichtet. Bereits damals brach der Aktienkurs ein.

Steinhoff hatte die Vorwürfe unredlicher Geschäftspraktiken zurückgewiesen. "Wesentliche Fakten und Vorwürfe sind falsch oder irreführend", teilte der Konzern Ende August mit. Zudem habe das Unternehmen schon im Jahr 2015 auf Untersuchungen wegen Bilanzfragen hingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte bestätigt, dass sie Ermittlungen gegen Manager eines Möbelkonzerns aufgenommen hat.

Ermittelt werde gegen "vier aktuelle und ehemalige Verantwortliche eines Konzerns, zu dem unter anderem ein Möbelhandel-Unternehmen in Westerstede gehört, wegen des Verdachts der unrichtigen Darstellung in Bilanzen". "Hierdurch könnte gegebenenfalls auch der Bilanzwert des Konzerns zu hoch dargestellt worden sein." Steinhoff hat seine Europa-Zentrale in Westerstede.

Im Fokus der Ermittlungen standen laut Staatsanwaltschaft Verträge über Verkäufe von Firmenanteilen im jeweils dreistelligen Millionenbereich. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens sei zudem eine Strafanzeige einer dritten Person wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erstattet worden.

Zudem schwelt ein Rechtsstreit zwischen Steinhoff und einem ehemaligen Joint-Venture-Partner. Im September stellten die OM Handels GmbH und WM Handels GmbH bei der Handelskammer des Amsterdamer Gerichtshofs einen Antrag auf ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016.

Die Unternehmen gehörten dem früheren Geschäftspartner. Dabei soll es sich nach früheren Informationen der "Wirtschaftswoche" um den österreichischen Miteigentümer der XXXLutz-Möbelkette handeln. In dem Streit geht es auch um die Anteilsverhältnisse bei Poco.

(APA/dpa)