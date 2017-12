Warnstreik bei Maserati: Kurzarbeit und Sorgen um Werk in Modena

Beim italienischen Autobauer Maserati hängt der Haussegen schief. Die Mitarbeiter werden vom 15. Dezember bis zum 7. Jänner 2018 auf Kurzarbeit umgestellt. Die Gewerkschaften beklagen das Fehlen eines Entwicklungsplans für das Produktionswerk in Modena. Am Freitag tritt das Personal in einen vierstündigen Streik.

Am Dienstag kam es zu einem Sit-in vor dem Eingang des Produktionswerks in Modena, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Die Gewerkschaften befürchten die Schließung des Produktionswerks, das 270 Leute beschäftigt. "Wir wollen, dass uns der Mutterkonzern Fiat Chrysler endlich sagt, was mit diesem Produktionswerk werden soll", sagte ein Gewerkschaftssprecher.

In Modena werden lediglich zwei traditionsreiche Modelle von Maserati - GranCabrio und GranTurismo - produziert. Die Produktion dieser Modelle wird jedoch im Sommer 2018 eingestellt. Außerdem wird in Modena der Alfa 4C zusammengesetzt. Die Gewerkschaften fordern ein sofortiges Treffen mit dem Management von Fiat Chrysler.

(APA)