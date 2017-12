Oberösterreichische Friseurkette schlittert in Konkurs

Der Betreiber der Friseurkette "figarouno" - die Leichtfried Frisuren GmbH in Gallneukirchen im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich - ist zahlungsunfähig. Der Geschäftsführer beantragte ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung des Schuldners Dienstagnachmittag beim zuständigen Landesgericht Linz. 145 Beschäftigte in Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg sind betroffen.

Die Insolvenz wurde durch eine Presseaussendung der Arbeiterkammer Oberösterreich am Mittwoch publik. Denn sie riet den Mitarbeitern, nicht überstürzt das Unternehmen zu verlassen, weil sonst Ansprüche verloren gehen könnten. Bei ihnen sind die November-Löhne und das Weihnachtsgeld noch ausständig. Kommende Woche will die Arbeiterkammer Informationsveranstaltungen für sie abhalten.

20 Prozent Quote angeboten

Den Gläubigerschutzorganisationen Kreditschutzverband von 1870 und Creditreform sind Details der Insolvenz - vor allem über Passiva und Aktiva sowie die Ursache der Pleite - nicht bekannt. Denn der Geschäftsführer der GmbH habe bei Gericht lediglich ein Antragsformular ausgefüllt, daraufhin sei das Verfahren eröffnet worden. Ein Finanzstatus der Firma und eine Zahl der Gläubiger sei nicht mitgeteilt worden. Die Daten sollen vom Schuldner nach einem Gespräch mit dem Steuerberater und der Buchhaltung nachgereicht werden.

Im Gerichtsedikt werden neben der Zentrale in Gallneukirchen und einem Zentrallager in Pregarten 18 Filialen genannt, darunter sechs in Niederösterreich und drei in Salzburg. Laut der jüngsten Ausgabe der Kundenzeitung der Firma sind es neben einer Zentrale in Hagenberg im Bezirk Freistadt insgesamt 20 und weitere zwei in Bayern. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen, zahlbar in zwei Jahren jeweils ab Annahme des Sanierungsplans geboten. Das Unternehmen war bereits 2008 zahlungsunfähig, die damaligen Bedingungen für seine Fortführung wurden laut Creditreform alle erfüllt.

(APA)