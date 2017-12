Niki-Rettung: Kampf gegen die Zeit

Mit Air Berlin, seiner bisherigen Lieblings-Airline ist er nicht geflogen, auch nicht mehr mit der Österreich-Tochter Niki, die heute um 0 Uhr den Flugbetrieb eingestellt hat, nachdem sie ebenfalls in die Pleite geschlittert ist. Der deutsche Star-Jurist Lucas Flöther, der schon Masseverwalter bei Air Berlin ist und nun auch bei Niki, ist "Presse"-Informationen zufolge Donnerstagvormittag nach Wien gekommen. Hier will er - auch in Gesprächen mit den betroffenen Mitarbeitern - die Lage ausloten. Seit zehn Uhr läuft in der Niki-Zentrale am Wiener Flughafen eine Mitarbeiterversammlung.

Flöther dürfte den insgesamt 1000 Niki-Beschäftigten vor allem Hoffnung machen wollen. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit, einen Investor für Niki zu finden", sagte der renommierte Rechtsanwalt. Der Zeitdruck sei allerdings außergewöhnlich enorm. "Ein Verkauf würde dann nicht mehr über die Veräußerung der „NIKI Luftfahrt GmbH“ („Share Deal“) vollzogen, sondern über den Verkauf des Geschäftsbetriebs bzw. von Teilen des Geschäftsbetriebs („Asset Deal“). „Ein Asset Deal hat für einen möglichen Käufer Vorteile, da eine solche Übernahme mit weniger Risiken verbunden ist“, ergänzte Flöther.

Ein Anwärter steht auf jeden Fall in den Startlöchern: Niki Lauda. "Ich werde heute Flöther einen Brief schreiben, um nochmals mein Interesse zu bekräftigen", sagte er zur "Presse".

Der Knackpunkt in dem Deal sind die Start- und Landerechte, die sogenannten Slots. Im Falle eines "Groundings" einer Airline erlöschen sie. Der Masseverwalter kann aber die Slot-Vergabebehörde ersuchen, die Rechte für eine kurze Zeit noch aufrecht zu halten. Ohne diese Slots ist eine Airline gar nichts mehr wert.

Obwohl das Insolvenzverfahren seit Mittwoch in Deutschland läuft, prüft der Firmen-Anwalt der Niki Luftfahrt GmbH, Alexander Isola, doch auch hierzulande einen Insolvenzantrag zu stellen. Das soll noch heute entschieden werden. Ein solcher Sekundärantrag sei möglich, sagt Hans-Georg Kantner vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) der "Presse".Generell erwartet sich Kantner aber eine Reihe von rechtlichen Fragen, allein was Zuständigkeiten betrifft. So etwa dürfte der österreichische Insolvenzentgeltfonds (IEF) nicht die Gehälter der Niki-Mitarbeiter übernehmen, sondern das deutsche Bundesamt für Arbeit.

"Der extreme Zeitdruck spricht dafür, dass das Verfahren in Deutschland bleibt", meint Kantner. Damit weniger glücklich ist die Gewerkschaft GPA, der hierzulande die Hände gebunden sind, wenn das Verfahren in Deutschland läuft. Dennoch werde man alles nur Mögliche für die Mitarbeiter tun, sagte GPA-Chef Wolfgang Katzian dem "ORF".

