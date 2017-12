Disney kauft massiv zu

Burbank. Das Weihnachtsgeschenk für den Medienmogul Rupert Murdoch kann sich sehen lassen: Der Unterhaltungskonzern Walt Disney übernimmt einen Großteil der Geschäfte von Murdochs 21st Century Fox für 52,4 Mrd. Dollar (44,65 Mrd. Euro). Der Deal erfolgt in Aktien, zusätzlich übernimmt Disney auch Schulden.

Für den 86-jährigen Murdoch findet damit die 50 Jahre dauernde Expansion seines Unternehmens von einer einzelnen australischen Zeitung zu einem weltweit tätigen Unternehmen ein jähes Ende. Der Disney-Konzern, der bereits den „Stars Wars“-Produzenten Lucasfilm geschluckt hat, kann künftig unter anderem das Hollywoodstudio Twentieth Century Fox, ein umfangreiches Kabelnetz sowie die internationalen Fox-Aktivitäten sein Eigen nennen. Die Nachrichten- und Sportaktivitäten von Murdoch sollen in eine neue Firma ausgelagert werden.

Mit dem Kauf will Disney viele Schwächen wettmachen. Zuletzt machte das Kabelgeschäft mit den Disney-Fernsehkanälen und dem Sportsender ESPN und dem Fernsehkanal ABC Probleme. Immer mehr Zuschauer melden sich bei Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon an. Mit dem Kauf erwirbt Disney auch den Fox-Anteil an dem Videostreaming-Dienst Hulu. Disney will selbst ins Streaming-Geschäft einsteigen. Die langjährige Partnerschaft mit Netflix wurde bereits beendet. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)