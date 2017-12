Niki-Rettung muss bis Jahresende stehen

Wien/Berlin. „Geld weg, Urlaub futsch“: Tausende Reisende, die nach der Insolvenz von Niki und dem Grounding der Flugzeuge irgendwo in Europa, vor allem auf Mallorca, festsaßen beziehungsweise ihre Reise nicht antreten können, machen ihrem Ärger Luft und hoffen auf die Rückholaktionen anderer Fluglinien. Für die 1000 Beschäftigten der österreichischen Air-Berlin-Tochter geht es indes freilich um die Existenz.

Der Zeitdruck ist, allein schon wegen der Feiertage, enorm: Für den Notverkauf bleiben dem deutschen Masseverwalter Lucas Flöther nur wenige Tage. Denn die Fluglizenz (Air Operator Certificate) von Niki ist bis Jahresende ruhend gestellt, ebenso lange halten die Start- und Landerechte (Slots), sagte der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, im Gespräch mit der „Presse“ und deutschen Journalisten.

Flöther war am Donnerstag in Wien, um mit Niki-Geschäftsführer Oliver Lackmann und Betriebsratschef Stefan Tankovits die Lage zu erörtern. Und vor allem den rund 1000 Niki-Mitarbeitern Hoffnung zu machen. Es gebe drei bis vier Interessenten, sagten er und auch Kebekus. Einer davon hat sich auch deklariert: Niki Lauda. „Ich werde Flöther per Brief mein Interesse bekräftigen“, so Lauda zur „Presse“. Der Reisekonzern Thomas Cook, mit dem Lauda ursprünglich geboten hatte, teilte Donnerstagnachmittag ebenfalls Kaufabsichten mit. Ob die British-Airways-Holding IAG, die erst kürzlich abgewunken hat, noch einmal in den Ring steigt, ist abzuwarten.

Heftiger Schlagabtausch

Der Kaufpreis von Niki dürfte nicht das Problem sein, wobei nicht die ganze Niki Luftfahrt GmbH verkauft wird, sondern der Geschäftsbetrieb bzw. Teile. Teuer ist der Betrieb der Airline, die Lufthansa hielt Niki mit 40 Mio. Euro pro Monat aufrecht.

Hoffnung machen den Mitarbeitern vorerst die Lufthansa-Töchter AUA und Eurowings (in Letztere sollte Niki im Zuge der Übernahme integriert werden): Sie werben um Mitarbeiter. „Niki-Leute können sich sofort bewerben“, sagte Austrian-Airlines-Chef Kay Kratky. Eurowings hat umgehend weitere 1600 Stellen für Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal ausgeschrieben – für etliche deutsche Städte, für Wien und Salzburg sowie für Palma de Mallorca.

Indes tobt ein heftiger Schlagabtausch darüber, wer Schuld am Scheitern des Niki-Verkaufs an die Lufthansa trägt. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist über das Vorgehen von Lufthansa ziemlich verärgert. Entgegen der Behauptung der Deutschen, die EU-Kommission habe ihnen klar zu verstehen gegeben, dass sie eine Übernahme nicht genehmigen würde, sei in Brüssel noch gar nichts entschieden gewesen. „Die Fusionsprüfung lief noch“, sagte Vestager bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Kebekus legte indes noch nach: Der Deal mit Lufthansa sei schon „sehr weit in der Umsetzung“ gewesen. „Doch in letzter Sekunde hat uns die EU-Kommission hineingegrätscht.“

Niki-Insolvenz: Ankunft des letzten Fluges in Wien

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)