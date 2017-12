ÖBB und Westbahn werben um Niki-Mitarbeiter

Niki-Insolvenz

HG2601: Ankunft des letzten Niki-Flugs in Wien

Am 13. Dezember landete die letzte Niki-Maschine aus Teneriffa um 23:18 in Wien. Aus Solidarität versammelten sich viele Mitarbeiter um den Airbus A320 in Empfang zu nehmen.