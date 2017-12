Regierungsprogramm: Hilfe für Raiffeisen

Wien. Es ist nur ein kurzer Satz im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ – im heimischen Raiffeisensektor dürfte er aber dennoch für große Freude gesorgt haben. So steht auf Seite 130 des Programms: „Proportionalität bei der Regulierung kleiner Banken (weniger Regulierung).“ Die Regierung nimmt somit also eine Forderung auf, die von den im gesamten deutschsprachigen Raum stark vertretenen Genossenschaftsbanken in den vergangenen Jahren bereits mit Nachdruck formuliert worden ist.