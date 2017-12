Hofer deutet Ablöse Ederers als Aufsichtsratschefin der ÖBB an

Der neue Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat im "Ö1-Morgenjournal" die Ablöse von Brigitte Ederer als ÖBB-Aufsichtsratschefin angedeutet. "Man muss schon verstehen, und da bitte ich um Verständnis, dass ich natürlich schaue, speziell bei einem Aufsichtsgremium, dass ich dort Menschen habe, denen ich wirklich vertraue", sagte Hofer auf die Frage, ob Ederer an der Spitze bleiben werde.

Hofer verwies darauf, dass Ederer "sehr stark auch in der SPÖ engagiert war" und er kenne sie persönlich nicht. Arnold Schiefer hingegen - der Name des Heta-Vorstands kursiert als möglicher Ederer-Nachfolger - "ist jemand, der mein Vertrauen genießt, aber wir haben noch nicht entschieden, ob und in welchem Bereich Herr Schiefer aktiv werden wird", sagte Hofer. "Die Presse" berichtete.

Bei den ÖBB will Hofer die Effizienz verbessern und weiter investieren, denn davon hänge der Standort Österreich ab. Beim Personal werde man versuchen, "bei Abgängen etwas weniger nachzubesetzen".

(APA)