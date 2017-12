Ubers Siegeszug durch Europa droht das Ende

Der Kampf von Europas Taxifahrern gegen den Fahrdienstvermittler Uber geht in die entscheidende Phase. Am heutigen Mittwoch wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Urteil fällen, das über Wohl und Wehe des amerikanischen Unternehmens in Europa entscheiden könnte. Konkret geht es um die Frage, was für ein Unternehmen Uber eigentlich ist und welche Regeln die Mitgliedstaaten ihm auferlegen dürfen.

Für die Nutzer liegt die Antwort auf die Frage auf der Hand: Uber ist für sie vor allem eine Handy-App, über die sehr günstige Transportdienste gebucht werden können. Uber selbst legt großen Wert darauf, nur ein elektronischer Vermittlungsdienst zwischen Fahrer und Kunde zu sein - und erspart sich damit eine Reihe an Lizenzen und Genehmigungen. Teilen die Richter am EuGH diese Ansicht, wird Unternehmen Europas alteingesessene Taxibranche auch weiter unter Druck setzen können.

Generalanwalt will strengere Regeln

Folgt der EuGH stattdessen der Meinung des Generalanwalts Maciej Szpunar und stuft Uber als Verkehrsdienstleister ein, kann das weitreichende Folgen für das Geschäft des Start-Ups haben. Denn Verkehrsdienstleistungen können die einzelnen Mitgliedstaaten deutlich strenger regulieren als reine Online-Dienste. Szpunar argumentiert, dass das Angebot von Uber weit über die Vermittlung von Fahrgästen hinausgehe, da die Fahrer ohne Uber gar nicht erst tätig werden könnten. Das Unternehmen müsse demnach alle Genehmigungen einholen, die auch die Konkurrenz brauche. Der EuGH ist nicht verpflichtet, sich der Meinung des Generalanwalts anzuschließen, tut es aber in den meisten Fällen.

Uber erhofft sich vom heutigen Tag vor allem Klarheit. Im Moment sieht sich das Unternehmen mit einer Unzahl an unterschiedlichen Klagen und Verboten in Europas Metropolen konfrontiert. Verboten ist in den meisten Ländern der Dienst UberPop. Dabei vermittelte Uber Fahrgäste an private Fahrer ohne Lizenz. UberPop war auch Grund für die Klage der Taxifahrer aus Barcelona, die heute vor dem EuGH behandelt wird. Mittlerweile bietet Uber in den meisten Ländern Europas nur noch die Dienste von professionellen Chauffeuren an. Auch für sie sind die Regelungen meist lascher als etwa für Taxifahrer.