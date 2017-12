Deutschlands Konzerne erzielen 2017 Rekordgewinn

Die 100 umsatzstärksten börsennotierten Konzerne Deutschlands steuern einer Studie zufolge auf ein Rekordjahr zu. Deren Gewinn stieg in den ersten neun Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf knapp 109 Milliarden Euro, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung EY hervorgeht. Der Gesamtumsatz der 100 Firmen kletterte in den ersten drei Quartalen um knapp sieben Prozent auf 1,25 Billionen Euro.

Sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnranking führten demnach Autohersteller an: Volkswagen, Daimler und BMW sind die umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen Deutschlands - beim Gewinn sind Daimler und Volkswagen führend, vor der Telekom und BMW. "2017 war ein gutes Jahr für die deutsche Wirtschaft - von den 100 umsatzstärksten Unternehmen schafften 76 einen Gewinnanstieg, sogar 84 konnten ihren Umsatz erhöhen", erklärte Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei EY. "Bemerkenswert ist die branchenübergreifend positive Entwicklung - alle Sektoren können derzeit am Aufschwung partizipieren."

Mehrzahl der Firmen stockte Belegschaft auf

Auch für das kommende Jahr zeigte sich Meyer optimistisch: "Die Konjunktur hat sich in diesem Jahr überraschend positiv entwickelt und in ganz Europa an Tiefe und Breite gewonnen." Davon profitiere vor allem die exportorientierte deutsche Industrie. "Endlich kommen wieder Wachstumsimpulse aus Märkten wie Frankreich, Spanien und Italien, was zudem die schwache Entwicklung der britischen Wirtschaft mehr als ausgleichen kann." Viele deutsche Unternehmen arbeiteten am Rande ihrer Kapazitäten - und mindestens bis zur Jahresmitte dürfte es auf diesem hohen Auslastungsniveau noch weitergehen.

Die Mehrzahl der deutschen Top-Unternehmen - 71 Prozent - stockte laut der Studie im Jahresverlauf die Belegschaft auf: Insgesamt beschäftigten sie zum 30. September 2017 weltweit knapp 4,9 Millionen Menschen - das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. "Viel spricht dafür, dass sich diese gute Entwicklung im kommenden Jahr fortsetzen wird", sagte Meyer.

(Reuters)