US-Konzern angelt sich Grazer Software-Firma

Das Grazer Softwareunternehmen Ranorex ist an den Softwarekonzern Idera aus dem US-amerikanischer Houston verkauft worden. Der neue Eigentümer ist laut Firmenbuch die Gurock Software GmbH, eine Tochtergesellschaft der Idera, und hält nun 100 Prozent an der Firma, die momentan knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt und eine Niederlassung in Florida unterhält.

Hinter der Idera stehen die US-Private Equity Funds HGGC aus Palo Alto und TA Associates aus Boston, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der steirischen Technologie-Beteiligungsholding EOSS Industries. Diese hatte dem Vernehmen nach zuletzt 51 Prozent an der Ranorex besessen. Der Rest des Unternehmens gehörte unter anderen dem Geschäftsführer-Duo Jenö und Gabor Herget. Vater und Sohn hatten das Unternehmen vor gut zehn Jahren gegründet und schieden mit dem Verkauf im vergangenen Oktober aus.

Das Unternehmen vertreibt Softwareprodukte in über 70 Ländern und zählt zahlreiche bekannte Marken wie Cisco, Dell, Motorola oder Siemens zu seinen Kunden. Es bietet Testautomatisierungen für Desktop-, Web- oder mobile Anwendungen an.

(APA)