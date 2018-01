Tesla-Konkurrenten präsentiert

Las Vegas. Nicht auf einer Autoshow, sondern auf der Elektronikmesse (CES) in Las Vegas präsentieren Autohersteller mittlerweile ihre neuesten Modelle. Dabei fordert ein in China angesiedelter neuer Autohersteller mit einem Kernteam aus Ex-BMW-Managern die großen deutschen Marken heraus. Die Firma Byton zeigte erstmals einen Prototypen ihres Elektro-SUVs. Der Preis soll bei 45.000 Dollar (37.360 Euro) liegen. Byton will sein erstes Modell zunächst Ende 2019 in China auf den Markt bringen. 2020 will Byton in die USA gehen – und in der zweiten Jahreshälfte nach Europa.

„Unsere Wettbewerber sehen wir bei den großen deutschen Premiumherstellern Mercedes, BMW und Audi“, sagte Byton-Chef Carsten Breitfeld. Ein Markenzeichen des Wagens ist ein großer gebogener Touchscreen im Cockpit. Als Sprachassistent wird die Alexa-Software von Amazon integriert. Das Auto identifiziert den Fahrer über Gesichtserkennung. Dadurch sollen auch die Einstellungen unter anderem mithilfe künstlicher Intelligenz personalisiert werden.

Der Wagen soll in der Standardausführung eine Reichweite von 400 Kilometern mit einer Batterieladung haben, in einer Version mit größeren Akkus soll sie bis 520 Kilometer gehen. Den Antriebsstrang und die Akkuzellen kauft Byton zu, entwickelt aber die Batteriepacks selbst, weil das eine Schlüsseltechnologie für das Geschäft sei.

Ende 2020 oder Anfang 2021 will Byton auch das autonome Fahren in bestimmten Szenarien anbieten. Die Technik dafür soll von einem Partner kommen, dessen Name in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden soll.

VW zeigt Elektrovan Buzz

Volkswagen zeigte in Las Vegas indes die Studie seines Elektrovans Buzz, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz für autonomes Fahren. Schon in wenigen Jahren werde jedes neue Fahrzeug einen Künstlichen-Intelligenz-Assistenten für Sprache, Gesten- und Gesichtserkennung haben, erklärte VW-Markenchef Herbert Diess. Volkswagen arbeitet dafür mit dem US-Spezialisten Nvidia zusammen, Entwickler von Grafikprozessoren.

Volkswagen will im Jahr 2020 seine Elektro-Offensive starten und auch das autonome Fahren schrittweise einführen. Bis 2025 will die Marke VW mehr als 20 reine Elektromodelle auf den Markt bringen. (AFP/DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)