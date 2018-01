Dänischer Schmuckkonzern Pandora verliert an Glanz

Die Erlöse des Schmuckherstellers Pandora sollen in den kommenden fünf Jahren jeweils zwischen 7 und 10 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr wurde noch ein Plus von 15 Prozent erzielt. Auch die Margen sinken. Der Aktie taten die Nachrichten am Donnerstag nicht gut.

Ein schwieriges Geschäftsumfeld in den USA und negative Währungseffekte ließen Pandora an den eigenen Umsatzerwartungen vorbeischrammen. Die Erlöse beliefen sich auf umgerechnet rund 3,06 Milliarden Euro. Das Unternehmen peilt für 2018 bis 2022 eine Gewinnmarge (Ebitda) von rund 35 Prozent an, während 2017 noch 37,3 Prozent erzielt werden konnten.

Pandora-Chef Anders Colding Friis zeigte sich von der Umsatzentwicklung enttäuscht. Allerdings sei die Zielmarke nur knapp verfehlt worden, betonte er. Das Unternehmen selbst wollte umgerechnet 3,07 Milliarden Euro umsetzen, Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet. Die Nachrichten kamen an der Börse schlecht an: Pandora-Aktien rauschten 14 Prozent in die Tiefe.

Am Donnerstag wurde auch bekannt, dass in Kürze der Finanzchef ausgewechselt wird.

(APA/Reuters/dpa-AFX )