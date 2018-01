Leipnik baut in Deutschland größte Mühle Europas

Wien. Ein Jahr, nachdem die zu Raiffeisen gehörende Leipnik Lundenburger Invest (LLI) und die Uniqa ihre Anteile an der Casinos Austria von je 11,35 Prozent an die tschechische Sazka Group verkauft haben, wird der Deal nun am Montag in einer außerordentlichen Hauptversammlung offiziell vollzogen. Damit fließt auch der Erlös, der damals mit rund 48 Mio. Euro beziffert worden ist. Dieses Spielgeld und den Erlös aus dem Verkauf der Mühle in Köln kann Europas größter Mehlproduzent gut brauchen.

„Wir haben ein Investitionsprogramm von über 100 Mio. Euro im Laufen“, sagte LLI-Boss Josef Pröll am Donnerstag. Die zwei größten Brocken: Um knapp 67 Mio. Euro wird als Ersatz für Köln im Industriehafen in Krefeld Europas größte Mühle gebaut – sie produziert allein den österreichischen Jahresbedarf an Mehl. In Tschechien entsteht eine neue Mühle um 24 Mio. Euro.

Das erklärte Ziel des ehemaligen ÖVP-Finanzministers: „Wir wollen mit starken Marken (Finis Feinstes) unsere Marktführerschaft in Europa ausbauen.“ Die LLI betreibt mit 1690 Mitarbeitern 25 Mühlen in sieben Ländern. Weitere 1580 Mitarbeiter arbeiten bei Cafe+Co. Das zweite LLI-Standbein verkauft und betreibt Kaffeeautomaten in acht Ländern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 gab es ein Umsatzminus von 4,2 Prozent auf 993,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 10,7 Prozent auf 62,7 Mio. Euro. Das EGT lag mit 74,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 90,6 Mio. Euro, damals fielen jedoch Einmalerlöse an. Pröll will das Ergebnis auch heuer steigern, trotz herausfordernder Getreidepreise. (eid)

