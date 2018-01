Flugzeuge für eine Billion Dollar verkauft - Nun geht "Mr. Airbus" von Bord

John Leahy gilt als eine lebende Legende der Luftfahrtbranche. Seit 1994 leitet der US-Amerikaner den Verkauf der Airbus-Jets. Er wurde manchmal als "Eine-Billion-Dollar-Mann" bezeichnet - die Aufträge, die er in mehr als 20 Jahren an Land gezogen hat, haben diesen Wert überschritten. Mehr als 16.000 Flugzeug-Bestellungen verbuchte Airbus in Leahys Amtszeit. Jetzt geht "Mr. Airbus" in Pension.

Die am Montag vorgestellte Auftragsbilanz für 2017 ist die letzte unter seiner Führung. Leahys Nachfolger wird Ende Jänner der Rolls-Royce-Manager Eric Schulz. Leahy soll dem Neuen noch für eine Übergangszeit von wenigen Monaten zur Seite stehen. Der Manager mit Pilotenlizenz war in den 1980er Jahren vom amerikanischen Flugzeugbauer Piper zu Airbus gekommen. Als Verkaufschef brachte er den Marktanteil der Europäer von 18 Prozent auf Augenhöhe mit Boeing, auch 2017 lag Airbus bei der Zahl der Neubestellungen wieder mal vor den Amerikanern.

Luftfahrtmessen nutzte der charismatische Leahy gern, um große Bestellungen zu inszenieren. Mit Großkunden wie dem Chef des malaysischen Billigfliegers AirAsia, Tony Fernandes, verhandelte er oft über Nacht, um in letzter Minute doch noch die Unterschrift zu bekommen. Es blieb der Eindruck, dass da alte Kumpel um Preis und Flieger pokerten - und sich danach öffentlich feierten.

Ums Lästern über den Konkurrenten Boeing war Leahy nie verlegen. Beim Komfort der Mittelstreckenjets kokettierte der 67-Jährige gern mit seiner rundlichen Figur: Im Airbus A320 und der Neuauflage A320neo sei jeder Sitz rund 2,5 Zentimeter breiter als in Boeings Konkurrenzmodell 737 und der modernisierten Version 737-MAX.

Zum Schluss ein Meisterstück

Überhaupt: die Mittelstreckenjets. Leahy gilt als der Mann, der die Modernisierung des Verkaufsschlagers A320 mit sparsameren Triebwerken nach intensiven Gesprächen mit vielen Airlines vorangetrieben hat. Während Boeing über die neue A320neo spöttelte, holte Leahy binnen weniger Monate mehr als 1.000 Bestellungen herein - und zwang die Amerikaner dazu, ihrer 737 ebenfalls eine Modernisierung zu spendieren. Vor wenigen Wochen gelang Leahy ein Meisterstück. Das US-Unternehmen Indigo Partners bestellte im Namen von vier Airlines auf einen Schlag 430 Jets mit einem Listenpreis von zusammen fast 50 Milliarden Euro. Die größte Flugzeugbestellung der Airbus-Geschichte.

Bitter ist für Leahy der Niedergang des weltgrößten Passagierjets A380. Gebetsmühlenartig wiederholt er seine Überzeugung, dass das wachsende Passagieraufkommen in aller Welt mittelfristig nur mit solchen Riesenjets zu bewältigen sei. Doch seit Jahren hat kaum eine Airline mehr den doppelstöckigen Riesenflieger bestellt, und Airbus fährt die Produktion massiv herunter. Leahy selbst redete nun Klartext: Ohne neuen Auftrag der Golf-Airline Emirates, der größten A380-Kundin, stehe das Programm wohl vor dem Aus.

(APA/dpa)