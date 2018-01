Millionenpleite eines Taschenhändlers mit sieben Filialen

Die A.A.C. Handelsgesellschaft von Lianghou Zhu ist in die Insolvenz geschlittert. Wie der Gläubigerschutzverband AKV berichtet, wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen, das unter dem Namen "David Jones International" Taschengeschäfte in Wien betreibt, hat Passiva von rund 1,4 Millionen Euro. Von der Insolvenz betroffen sind 19 Dienstnehmer und 62 Gläubiger.

Das Abgleiten in die Insolvenz wird auf Umsatzrückgänge zurückgeführt. Um das Unternehmen zu sanieren, sollen vier Filialen geschlossen werden. Lediglich die Standorte in der Lugner City und den Einkaufszentren Simmerung und Wien Mitte - The Mall soll weitergeführt werden. Zum Insolvenverwalter ist Rechtsanwalt Georg Freimüller bestellt.