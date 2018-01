Gute Nachricht vom Verbund: Dividende wird deutlich erhöht

Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber überrascht mit guten Nachrichten für seine Anleger: Österreichs größter Stromkonzern hat im Vorjahr operativ mehr verdient als erwartet und erhöht deshalb den Ergebnisausblicks für das Geschäftsjahr 2017. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis steigt auf rund 350 Millionen Euro. Die Prognose bisher: rund 300 Millionen Euro. Die Prognose für das EBITDA wird von 830 auf 920 Millionen Euro angehoben. Die Dividende werde rund 40 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses betragen und somit auf rund 40 Cent pro Aktie steigen, teilte der Verbund am Dienstag mit. Für 2016 waren 29 Cent pro Aktie ausgeschüttet worden. Allerdings: Das berichtete Konzernergebnis werde 2017 rund 300 Millionen Euro betragen. Die Prognose bisher: rund 320 Millionen Euro.

Die Erhöhung der EBITDA-Prognose auf rund 920 Millionen Euro sei im Wesentlichen auf eine überdurchschnittliche Wasserführung im vierten Quartal, ein besseres Ergebnis im Segment Netz, die Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramme sowie auf einen höheren Beitrag der Flexibilitätsprodukte zurückzuführen. Diese Punkte führten auch zu einer Erhöhung des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses auf rund 350 Millionen Euro. Zusätzlich positiv wirkte im EBITDA der Einmaleffekt aus dem Verkauf von Anteilen am E-Mobility Provider SMATRICS, so der Verbund.

Die Anpassung der Prognose im berichteten Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2017 sei neben den oben angeführten positiven Faktoren auch auf negative Einmaleffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen zurückzuführen. Diese sich sich aus geänderten energiewirtschaftlichen Parametern und einer Erhöhung des WACC aufgrund des geänderten Zinsniveaus ergeben.

Weitere Details zum Jahresergebnis 2017 werden im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung am 14. März bekannt gegeben. An der Börse kam die Dividenerhöhung gut an: Die Verbundaktie verteuerte sich anfangs um mehr als fünf Prozent auf bis zu 22 Euro.