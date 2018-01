Ferrero kauft Nestle-Süßwarengeschäft in den USA

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero kauft die Süßwaren- bzw. Schokoladensparte von Nestle in den USA, zu der auch die Marke Crunch gehört, für 2,8 Milliarden Franken (2,37 Milliarden Euro) in bar. Nestles US-Schokoladensparte generierte einen Umsatz von 900 Millionen Franken, berichteten Nestle und Ferrero in Presseaussendungen am Dienstag.

Mit dem Kauf rückt Ferrero nach Hershey und Mars zum drittgrößten US-Süßwarenhersteller auf und erwirbt 20 historische US-Brands darunter Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka, sowie das exklusive Recht auf die Marke Crunch in den USA.

Der Zukauf in den USA ist für Ferrero ein weiterer Schritt zur Konsolidierung der Position auf dem US-Markt. Der Konzern aus dem norditalienischen Alba hat im Oktober den großen US-Süßwarenhersteller Ferrara Candy erworben.

Der piemontesische Süßwarenhersteller, bekannt durch Pralinen wie "Ferrero Rocher" und "Mon Cheri", machte zuletzt einen Jahresumsatz von 10 Mrd. Euro und beschäftigt 29.206 Mitarbeiter. Der Konzern ist weltweit mit 86 Tochtergesellschaften und 22 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.

