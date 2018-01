Britische Ryanair-Piloten bekommen bis zu 20 Prozent mehr Lohn

Der Billigflieger Ryanair, der sich auch für Teile der österreichischen Airline Niki interessiert, wird seinen britischen Piloten künftig bis zu 20 Prozent mehr Gehalt zahlen. Alle 15 britischen Pilotenbasen hätten das Angebot angenommen, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Auch eine Mehrheit der irischen Piloten habe die Gehaltserhöhung angenommen.

Ende vergangenen Jahres musste Ryanair 20.000 Flüge bis März streichen, weil die Urlaubsplanung bei den Piloten nicht geklappt hatte. Daraufhin forderten Beschäftigte in zahlreichen Ländern bessere Arbeitsbedingungen.

In Deutschland hatte die Pilotenvereinigung Cockpit kurz vor Weihnachten zu einem Kurzstreik aufgerufen, in Italien dürften Ryanair-Beschäftigte am 10. Februar streiken. Ryanair hatte sich im Dezember erstmals überhaupt bereit erklärt, Gewerkschaften als Verhandlungspartner anzuerkennen.

(APA/AFP)