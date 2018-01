Zu wenig Kundschaft: Golfclub stellt Konkursantrag

Der Golfclub im Alpendorf in St. Johann im Pongau ist pleite. Die Betreiberfirma, die vom Hotelier Hans Höllwart geführt wird, hat am Montag am Landesgericht Salzburg den Konkurs beantragt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Von der Insolvenz sind 13 Gläubiger betroffen. Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Harald Kronberger bestellt.

Der Grund für die Pleite: Die rund 20 Gründer- und Partnerhotels sorgten für zu wenig Kundschaft in den Golfclub, weshalb die Nutzungsentgelte sanken. Aufgrund der hohen Betriebs- und Pachtzinskosten konnte ein Vorfinanzierungskredit von 1,55 Millionen Euro nicht mehr bedient werden. Anfang Jänner scheiterte schließlich der Versuch einer außergerichtlichen Sanierung.

