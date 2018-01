ABB-Chef Spiesshofer: "Wir verlassen 2018 die Reparaturwerkstatt"

Seitdem er 2013 das Steuer bei ABB übernommen hat, krempelt Ulrich Spiesshofer den Schweizer Elektrokonzern um. Doch nach einem milliardenschweren Sparprogramm und einer stärkeren Ausrichtung auf die Digitalisierung will der deutsch-schweizerische Doppelbürger das Unternehmen mit einem Umsatz von knapp 35 Milliarden Dollar nun auf den Wachstumspfad zurückführen. Die Voraussetzungen sind gut, denn mit ihrer Technologie bedient ABB Megatrends wie erneuerbare Energie, Elektromobilität oder dem zunehmenden Einsatz von Robotern.

Herr Spiesshofer, Sie haben 2017 als Übergangsjahr für ABB bezeichnet. Wie sehen Sie 2018?

Ulrich Spiesshofer: Die vergangenen Jahre war ABB noch in der Reparaturwerkstatt, um den Konzern fit für die Zukunft zu machen. Jetzt verlassen wir die Reparaturwerkstatt und haben sehr gute Voraussetzungen, von den großen Markttrends zu profitieren. Wir schalten von einem starken internen Bereinigungsmodus in einen externen Wachstumsmodus um.

Wenn wir in das Jahr 2018 hineinschauen, bieten das allgemeine Wirtschaftswachstum und die Ausgereiftheit vieler Technologien vielversprechende Startbedingungen. Wenn wir auch noch politische Sicherheit haben, besteht das Potenzial für ein gutes Jahr. Es ist ein Jahr, in dem die Weltwirtschaft und unsere wichtigsten Märkte wachsen werden. Die massive Schrumpfung, die wir in vergangenen Jahren in Branchen wie Öl und Gas sowie Bergbau erlebt haben, gehört der Vergangenheit an. Wir sehen deutliche Signale einer Verbesserung in der Zukunft.

2018 wird ein weiteres Jahr mit Rekordinvestitionen in erneuerbare Energie. Weitere Länder beginnen, kräftig zu investieren. Dies gilt etwa für Saudi-Arabien. Und bei vielen Industriefirmen wird die Digitalisierung von einem Traum mehr und mehr zu einer Realität. Hier leisten wir einen wichtigen Beitrag.

Die USA sind Ihr größter Markt. Erwarten Sie von der im Dezember beschlossenen Steuerreform Auftrieb und zusätzliche Investitionen?

Spiesshofer: Wir rechnen mit einer positiven Dynamik in den USA. Zunächst einmal wächst die Wirtschaft. Und die Steuerreform führt zu einer zusätzlichen Stimmungsaufhellung. Ich war vergangene Woche in den USA und die Stimmung dort ist besser als sie es noch im Sommer war. Die Steuerreform wird Kapital in das Land strömen lassen und die Rückverlagerung von wertschöpfender Produktion aus dem Ausland vorantreiben. Die US-Wirtschaft wird ein neues Gesicht bekommen. Es wird mehr Jobs geben. Diese Jobs werden mehr Unterstützung durch Automation und Roboter haben als jemals zuvor und damit die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Bezüglich der operativen Marge ist ABB mit 12,5 Prozent im unteren Bereich der bis 2020 angepeilten Zielspanne von elf bis 16 Prozent. Damit liegen Sie hinter Wettbewerbern wie Emerson, Schneider oder Rockwell zurück. Wo sollen die Verbesserungen herkommen?

Spiesshofer: Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen. Aber wenn man die vergangenen Jahre anschaut, haben wir massiv in den Umbau investiert. Das sind einmalige Kosten, die uns in Zukunft nicht mehr belasten werden. Wenn sich dann die Märkte entwickeln, wie ich das beschrieben habe, werden sich unsere Investitionen auszahlen. Wir verfolgen das klare langfristige Ziel, die Margen von ABB zu verbessern. Im Geschäft mit Stromnetzen haben wir eindeutig gesagt, dass wir im Gesamtjahr 2018 den Korridor von zehn bis 14 Prozent erreichen werden. Daran halten wir fest. Und in den folgenden Jahren haben wir uns vorgenommen, die Margen in dem Bereich weiter zu steigern.

Der Wettbewerber Siemens bringt die Medizintechnik-Sparte separat an die Börse und General Electric denkt über eine Aufspaltung nach. . Bei ABB hatte der aktivistische Großanleger Cevian bemängelt, dass der Konzern ebenfalls zu groß und komplex ist. Ist ABB immer noch ein Konglomerat?

Spiesshofer: Bei der Portfolio-Bereinigung ist ABB führend. Und diesen Kurs verfolgen wir konsequent weiter, um von den großen Markttrends optimal profitieren zu können. Wir haben keine großen Gemeinschaftsunternehmen oder komplizierte Strukturen. Wir sind fokussierter denn je und somit definitiv kein Konglomerat. Wir sind auf Technologien spezialisiert, um Kunden Strom zu liefern und Industriefirmen zu automatisieren. Das ist ein ziemlich einfaches Portfolio. Ein Vertreter von Cevian sitzt im Verwaltungsrat und hat öffentlich erklärt, dass er unsere Strategie unterstützt.

Halten Sie einen Aktienkurs von 35 Franken, wie ihn Cevian fordert, immer noch für erreichbar?

Spiesshofer: Ich gebe keine Prognose ab, wann wir die 35 Franken erreichen. Wenn man sich unsere Vorgaben vor Augen hält und alles zusammenkommt, ist diese Zielsetzung aber nicht unrealistisch.

(Reuters)