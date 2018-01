Investmentbankerin Roeder wechselt zu Wohnungskonzern Vonovia

Die hochrangige Investmentbankerin Helene von Roeder wechselt überraschend in die Wohnungswirtschaft. Die Deutschland-Chefin der Schweizer Großbank Credit Suisse wird Mitte des Jahres Mitglied des Vorstands beim Wohnungsriesen Vonovia, wie das Unternehmen am Dienstag in Bochum mitteilte.

Die 47-jährige Finanzexpertin übernimmt die Verantwortung für das Controlling des größten deutschen Wohnungskonzerns von ihrem Vorgänger Gerald Klinck (48). Klinck hatte sich bereits im vergangenen Jahr entschieden Vonovia zu verlassen. Vonovia steht vor der Übernahme der österreichischen Buwog.

Helene von Roeder ist studierte Astrophysikerin, startete ihre Karriere dann aber Mitte der 1990er Jahre bei der Deutschen Bank in London. Anschließend stand die Tochter des früheren BASF-Finanzvorstands Max Dietrich Kley in Diensten der UBS und von Morgan Stanley, bevor sie zur Credit Suisse wechselte. Von Roeders Onkel ist der frühere Merck-Chef Karl-Ludwig Kley.

(Reuters)