In der lukrativen Heizableser-Branche bahnt sich ein Milliarden-Deal an

Man kennt sie auch in Österreich: Die Ableser, die Heizkosten in Mietwohnungen erfassen. Zwei der größten Player sind die Anbieter Ista und Techem, die beide ihren Sitz in Deutschland haben. Nun bahnt sich ein Milliardendeal an: Wie die „F.A.Z.“ berichtet, bereitet der australische Eigentümer Macquarie den Verkauf von Techem vor. Erst im Vorjahr wurde der hoch profitable Konkurrent Ista vom Finanzinvestor CVC für 5,8 Milliarden Euro an ein Hongkonger Konsortium verkauft .

Macquarie wollte die Verkaufsgerüchte gegenüber der Zeitung nicht kommentieren, die „F.A.Z.“ geht jedenfalls auch bei diesem Deal von einer Milliardensumme aus.

Im Visier der Wettbewerbsbehörden

Techem und Ista, die beide auch in Österreich tätig sind, dominieren den deutschen Markt. Die Heizkosten-Ableser sind schon länger im Visier der Wettbewerbsbehörden. Vor einem Jahr kritisierte das Kartellamt in einem Bericht die oligopolistische Struktur der Branche: Ista und Techem erzielen in Deutschland mindestens die Hälfte des Branchenumsatzes. Außerdem gebe es das Grundproblem, „dass die Kosten für das Ablesen in der Regel vom Mieter getragen werden, die Auswahl und die Beauftragung des Ablesedienstes hingegen der Vermieter trifft“. Außerdem kritisierten die Wettbewerbshüter lange Vertragslaufzeiten und dass der Wechsel zur Konkurrenz durch unterschiedliche Ablesegeräte erschwert werde. Das Kartellamt forderte den Gesetzgeber auf zu handeln – passiert sei bisher aber nichts, schreibt die „F.A.Z.“

