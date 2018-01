Fiat Chrysler glänzt mit Rekordgewinn

Höhere Gewinne in allen Regionen haben Fiat Chrysler einen Rekordgewinn beschert. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte im abgelaufenen Jahr um 16 Prozent auf etwas mehr als sieben Milliarden Euro, wie der italienisch-amerikanische Konzern am Donnerstag mitteilte. Allein im Schlussquartal sprang der Gewinn um 22 Prozent, zugleich sank der Umsatz in diesem Zeitraum.

Bei Anlegern konnte der weltweit siebtgrößte Autobauer zunächst nicht punkten, weil sich der Konzern weniger optimistisch für das laufende Jahr äußerte als zuletzt. Später drehte das Papier jedoch ins Plus und legte um rund drei Prozent zu. Für 2018 rechnet das Management um Konzernchef Sergio Marchionne nun mit einem Jahresumsatz von rund 125 Milliarden Euro, elf Milliarden weniger als bisher in Aussicht gestellt wurden. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll bei mindestens 8,7 Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher eine Spanne zwischen 8,7 und 9,8 Milliarden Euro prognostiziert.

Ford unter Druck

Bei Ford steigt der Druck, die Kosten zu senken. Der Nettogewinn fiel im vierten Quartal geringer aus als erwartet. Als Grund führte der zweitgrößte US-Autobauer am Mittwoch nach Börsenschluss steigende Rohstoffpreise und ungünstige Wechselkurse an. "Wir müssen viel fitter werden als wir es sind", sagte Finanzchef Bob Shanks. Er spielte dabei auf das angekündigte Sparprogramm von 14 Milliarden Dollar an. Wo genau gespart werden soll, erläuterte er nicht. Konzernchef Jim Hackett, der vor sieben Monaten als Sanierer geholt worden war, sagte lediglich, man konzentriere sich auf Verbesserungen bei Entwicklung, Produktion und Vermarktung. Details sollten in den nächsten Monaten genannt werden.

Im vierten Quartal verbuchte Ford einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) nach einem Verlust von 781 Millionen Dollar vor Jahresfrist. Die operative Marge fiel im Schlussquartal auf 3,7 Prozent und war damit zwei Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Bereinigt um Sondereffekte lag der Reingewinn bei 39 Cent je Aktie, Analysten hatten im Schnitt mit 42 Cent gerechnet. Rund zwei Drittel der durch Währungseffekte entstandenen Belastungen von 400 Millionen Dollar sind Folge des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens.

Ford hat bisher als einziger großer Autobauer davor gewarnt, dass gestiegene Rohstoffpreise etwa für Aluminium oder Stahl den Gewinn schmälern. US-Platzhirsch General Motors hatte sich bei der Automesse in Detroit vergangene Woche deutlich optimistischerer zu Geschäftsaussichten geäußert als Ford, was an der Börse gut ankam. Auch der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler hatte seinen Ausblick bekräftigt. Dagegen hat Ford seine Aktie durch die Ankündigung schwächerer Geschäfte im laufenden Jahr auf Talfahrt geschickt.

Ford will die Kosten binnen fünf Jahren um 14 Milliarden Dollar senken und hat unlängst zudem einen Strategieschwenk angekündigt. Die Zahl der klassischen Pkw-Modelle soll verringert werden. Stattdessen will der Konzern mehr Pickups und Geländewagen auf den Markt bringen, die in den USA stärker gefragt sind und bei denen höhere Gewinne winken. Gleichzeitig fährtFord die Investitionen in die Elektromobilität und das autonome Fahren hoch.

(Reuters)