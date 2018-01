Wal-Mart schmiedet Allianz mit Internet-Größe Rakuten

Der weltgrößte Einzelhändler Wal-Mart tut sich im japanischen Lebensmittelgeschäft mit dem dortigen Internethändler Rakuten zusammen. Die beiden gründen ein Joint Venture mit dem Namen Seiyu GK, wie der US-Konzern am Freitag ankündigte.

Wal-Mart sucht seit einiger Zeit nach neuen Wegen, um sein internationales Geschäft anzuschieben, das zuletzt unter den Wirtschaftsproblemen in Brasilien und der Konkurrenz in Großbritannien litt. Das Joint Venture wird ab Mitte des Jahres die bisherige Online-Sparte von Wal-Mart in Japan ersetzen. Kunden können dann über die Rakuten-Internetseite Gemüse, Reis & Co bestellen, die dann von Seiyu GK ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannten beide Unternehmen nicht.

In China verfolgten die Amerikaner eine ähnliche Strategie. Dort verkauften sie ihre Internetseite an die heimische Nummer zwei, JD.com, und erwarben eine Beteiligung.

In Japan werden seit Jahrzehnten frische Lebensmittel von Supermärkten ausgeliefert. Im Vergleich zu anderen E-Commerce-Geschäften ist dieser Bereich jedoch verhältnismäßig gering gewachsen. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon, der in den USA die Branche seit der Übernahme der Bio-Supermarktkette WholeFoods aufmischt, bietet seinen Dienst "Fresh" nur in einigen Gebieten der Hauptstadt Tokio an. Der Chef von Rakuten, Hiroshi Mikitani, äußerte die Hoffnung, dass sich die Zusammenarbeit mit Wal-Mart noch auf andere Länder ausdehnt. Das Unternehmen ist bereits in den USA und Europa aktiv.

(APA/Reuters)