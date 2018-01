Modehändler Fussl expandiert: "Bayern ticken ähnlich wie wir"

Was im Herbst 2016 mit der ersten Filiale in Bayern begann, setzt Fussl auch 2018 fort: Die Expansion geht für das Familienunternehmen mit Sitz in Ort im Innkreis jenseits der Grenze unaufhaltsam weiter. In

diesem Frühjahr wird das Filialnetz im weißblauen Gebiet nahezu

verdoppelt. Neben den schon bestehenden acht Geschäften eröffnet Fussl in diesem Frühling sieben neue Filialen in Bayern. Der

österreichische Markt war 2016 gesättigt, bestätigt die

Eigentümerfamilie und so lag der benachbarte bayerische Markt

natürlich praktisch vor der Haustür im Innviertel.

Ernst Mayr, der sich in der Eigentümerfamilie um die Expansion kümmert, sieht das innviertlerisch pragmatisch: "Die Bayern ticken ähnlich wie wir.

Haben auch in der Mode einen vergleichbaren Geschmack, reden

praktisch die gleiche Sprache! Also war die Erweiterung über die

Grenze logisch!"

Beim Markteinstieg in Deutschland klammerte sich Fussl aber

keineswegs gleich hinter der Grenze fest. Von Ingolstadt bis nach

Kreuzwertheim in Unterfanken im Norden und bald auch bis nach Isny im

Allgäu im Westen reicht die bayerische Ableger des Unternehmens bereits.

(red.)