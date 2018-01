Angst vor Apple-Schwäche

Cupertino. Am Donnerstag wird iPhone-Hersteller Apple seine Quartalszahlen bekannt geben, ebenso wie Google-Mutter Alphabet. Bereits heute, Mittwoch, sind Microsoft und Facebook an der Reihe. Die Nervosität ist jedoch vor allem bei den Apple-Aktionären hoch. Einige Marktteilnehmer fürchten, dass der von der Marktkapitalisierung weltgrößte Konzern unerwartet schwache Zahlen präsentieren könnte.

Grund ist ein Bericht der japanischen Zeitung „Nikkei“, wonach Apple die Produktion des iPhone X halbieren werde. Der Konzern habe die Zulieferer darüber informiert, dass im ersten Quartal nur noch 20 Mio. des Jubiläums-iPhone gebaut werden sollten, so die Zeitung ohne Angabe von Quellen. Im November lautete die Zielvorgabe noch 40 Mio. Stück.

Maues Weihnachtsgeschäft?

Hintergrund sei das unerwartet schlecht gelaufene Weihnachtsgeschäft in Europa, den USA und China. Von den preiswerteren Modellen wie iPhone 8 oder iPhone 7 sollen unverändert insgesamt 30 Millionen produziert werden. Der US-Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Apple Japan wollte sich an die Firmenzentrale wenden, bevor man sich äußern wolle.

Die Aktie lag am Dienstag nach Börseneröffnung wieder im Minus; seit 18. Jänner hat sie sieben Prozent verloren. Damals hatte sie allerdings ein Allzeithoch markiert, nachdem der Technologiekonzern angekündigt hatte, die US-Steuerreform für ein milliardenschweres Investitionsprogramm in den USA zu nutzen und 38 Mrd. Dollar an Steuern auf sein Auslandsvermögen zu zahlen. Einige Börsianer vermuteten, dass Apple nun Spielraum für Aktienrückkäufe und höhere Dividenden hat, ohne wieder in die Kritik zu geraten.

Was die möglicherweise enttäuschend ausfallenden iPhone-Verkäufe betrifft, so wäre es nicht das erste Mal, dass Anleger meinten, Apple wäre an seinem Zenit angekommen. Zwischen Mitte 2015 und Mitte 2016 gab der Kurs der Aktie um ein Drittel nach, bevor das Unternehmen zu einem neuerlichen Höhenflug absetzte.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf Basis der geschätzten Gewinne des laufenden Jahres ist die Apple-Aktie nicht besonders teuer – vor allem nicht im Vergleich zu Google, Amazon oder Facebook. 33 Analysten raten Bloomberg-Daten zufolge zum Kauf, elf zum „Halten“, Verkaufsempfehlung gibt es keine. (b. l./ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)