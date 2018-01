Spanische Santander profitiert von Gewinnen in Brasilien

Der Überschuss sei 2017 um 7 Prozent auf 6,62 Milliarden Euro geklettert, teilte die größte spanische Bank am Mittwoch in Santander mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus als Experten erwartet hatten.

Den größten Teil steuerte die Brasilien-Sparte bei. In dem südamerikanischen Land verdiente die Santander im vergangenen Jahr unter anderem dank einer günstigen Entwicklung der Währungskurse mit 2,5 Milliarden Euro um rund 42 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die deutliche Erholung in Brasilien konnte die Bank einige Belastungen wie für die Integration der übernommenen spanischen Krisenbank Banco Popular Espanol oder Abschreibungen auf Autokredite in den USA mehr als ausgleichen.

Die seit 2014 amtierende Verwaltungsratschefin Ana Botin, die aus der Gründerfamilie der Bank stammt, konnte damit den dritten Gewinnanstieg in Folge vorweisen. Sie wurde somit auch in ihrer Strategie bestätigt, am Brasilien-Geschäft trotz der Wirtschaftskrise in den Jahren 2015 und 2016 festzuhalten.

(Reuters)