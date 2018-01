McDonald's führt in allen Filialen Tischservice ein

Die US-Fastfoodkette McDonald's geht wieder einmal in Österreich neue Wege. Zu verdanken hat dies das Unternehmen seiner neuen Österreich-Chefin. Isabelle Kuster, eine gebürtige Französin, gibt seit Oktober hierzulande den Takt bei McDonald's vor. Kuster hatte diesen Service vor drei Jahren in Frankreich initiiert. Nun ist es auch in Österreich soweit. Nach einem Testbetrieb in vier Filialen wird der Burgerbrater heuer fast flächendeckend einen Tischservice einführen.

"Gerade Familien, aber auch ältere Menschen oder größere Gruppen können ihren Besuch damit noch entspannter gestalten", begründet Kuster im APA-Interview. Bestellen müssen die Kunden auch künftig an der Kassa oder beim Selbstbedienungsterminal. Sie können aber wählen, ob sie Burger, Pommes & Co. selbst mit zum Tisch nehmen oder serviert bekommen.

Keine Personalaufstockung

McDonald's wolle mehr Nähe zu seinen Kunden aufbauen, lautet die neue Devise. Die neuen Servicemitarbeiter heißen "Gästebetreuer" und sollen entsprechend geschult werden. Ein deutlicher Personalaufbau ist deswegen aber nicht zu erwarten. Die Kette beschäftigt derzeit rund 9.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 193 Restaurants.

Auch über die Wiedereinführung der klassischen Menüs, die 2016 abgeschafft wurden, denkt man bei McDonald's nach. Die Proteste in den sozialen Medien waren groß, beklagt wurde vor allem der wegfallende Preisvorteil. "Wir denken an die Wiedereinführung der Menüs. Es gibt den Wunsch nach Kombinationen", kündigte Kuster an.

Mehr Auswahlmöglichkeiten stellte die neue Chefin auch im vegetarischen Angebot in Aussicht. "Das könnten wir besser machen", räumte sie ein. Aktuell gibt es nur ein vegetarisches "Laberl" aus Milchproteinen und Pflanzenfasern.

Hauszustellung soll forciert werden

Österreich gilt im McDonald's-Reich für viele Innovationen als Testland. Beim Zustellservice etwa, oder bei McCafe. "Österreich ist ein kleines, großes Land. Klein von der Anzahl der Einwohner und Restaurants her, aber groß bei der Arbeit", so Kuster. Der neue Tischservice und der geplante Ausbau des Zustellservice seien logische Erweiterungen.

Derzeit stellt die Fastfoodkette nur in Wien und Umgebung zu, heuer soll auch in den Bundesländern gestartet werden. Wo, ließ Kuster noch offen. Zusammengearbeitet wird mit Mjam und UberEats. Gespräche, wie man es in den Bundesländern handhaben will, liefen. Aus logistischen Gründen sei eine Zustellung aber nur in den Landeshauptstädten realistisch, es könne nicht in jedes Tal zugestellt werden.

McDonald's hat 2017 das nach eigenen Angaben beste Ergebnis seit der Eröffnung des ersten österreichischen Restaurants vor über 40 Jahren erzielt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 6 Prozent auf 621 Mio. Euro. Im Schnitt bediente die Fastfoodkette täglich mehr als 400.000 Gäste. Der beliebteste Burger der Österreicher war auch im vergangenen Jahr der Cheeseburger. 27 Millionen Stück verkaufte der Burgerbrater davon.

(APA)