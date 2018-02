Diesel oder Elektromobilität? Konnektivität ist die Antwort

Wien. Er wurde zwar namentlich kaum direkt angesprochen, dennoch dominierte er indirekt die gesamte Diskussion: Der Abgasskandal rund um den deutschen Autokonzern VW, der erst am vergangenen Wochenende durch das publik werden von Tierversuchen wieder erneut in aller Munde ist. Denn durch die Anfang September 2015 von der US-Umweltbehörde EPA aufgedeckte Schummelei bei der Diesel-Abgasreinigung ist diese vor allem in Europa beliebte Antriebstechnologie für Fahrzeuge weltweit in Misskredit geraten. Ein Umstand, der auch auf die heimische Auto-Zuliefererindustrie starken Einfluss hat.

„Der VW-Dieselskandal war eines der klassischen Beispiele, wie man Krisenmanagement nicht machen sollte“, legte der ehemalige Magna-Chef und heutige Verwaltungsratsvorsitzende von Russian Machines, Siegfried Wolf, bereits in seiner Eröffnungsrede des von „Presse“, KSV 1870 und PwC veranstalteten ALC Wirtschaftsforums das Thema vor. „30 bis 40 Milliarden Euro sind bereits an Schaden entstanden.“ Vieles wäre vermeidbar gewesen, hätten die VW-Manager nicht versucht, über lange Zeit hinweg die US-Behörden zu täuschen.

Allerdings dürfe auch nicht vergessen werden, dass in der Autoindustrie ein besonders harter internationaler Wettbewerb herrsche. „Die Amerikaner hatten nie ein besonderes Herz für den Diesel“, so Wolf weiter. Das Vorgehen der US-Behörden hätte also durchaus weniger hart ausfallen können, wären nicht ein ausländischer Konzern und eine von den US-Herstellern kaum verwendete Technologie betroffen gewesen. Aber auch von anderer, mitunter unerwarteter, Seite habe sich der Wettbewerb gezeigt. So war Hybridpionier Toyota ein wichtiger Spender für einige der NGOs, die VW beim Dieselskandal vor sich her getrieben haben, so Wolf.

Elektromobilität nur ein Hype?

Das Thema Elektromobilität ist für den einstigen Nachfolger von Frank Stronach an der Spitze des Magna-Konzerns nur ein „Hype“. „Das ist für mich eine der größten Irreführungen.“ Grund für seine Skepsis sei, dass Elektroautos derzeit über den gesamten Lebenszyklus – also von der Produktion bis zur Verschrottung – 1,7 mal so viel Schadstoffe und Kohlendioxid produzieren würden wie konventionelle Autos. „Elektromobilität wird es nur in jenen Ländern geben, wo der Staat regulatorisch massiv eingreift. Das trifft vor allem auf China zu“, so Wolf.

Dass es einen fairen Wettbewerb über den gesamten Lebenszyklus zwischen den Antriebstechnologien geben müsse, meint auch Helmut List, Chef des Grazer Motorenentwicklungskonzerns AVL List. „Die Abgastests beim Diesel waren weit davon entfernt, die realen Zustände darzustellen. Dadurch ist nun die gesamte Technologie in Verruf geraten.“ Mittelfristig werde man jedoch ein so niedriges Schadstoffemissionsniveau erreichen, dass Verbrennungsmotoren auch in den Städten kein Problem mehr sein.

Dennoch werde auch der Elektromotor seinen Platz im Antriebsportfolio finden – nicht zuletzt aufgrund des CO 2 -Themas. „Wir sollten uns nicht vor der Elektrifizierung fürchten“, so List. Schon heute habe sie bei teuren Oberklasse-Limousinen oder Sportwagen sowie Nutzfahrzeugen im innerstädtischen Bereich Sinn. Schwierig sei es jedoch im mittleren und unteren Preissegment. Das gelte auch für China. Dort würden sich solche Autos auch nur deshalb verkaufen, weil es in manchen Städten für Käufer sonst gar keine Möglichkeit mehr gebe, eine Zulassung zu erhalten.

Tesla fährt man auch wegen des Images

Dass die Marktdynamik manchmal auch entgegen technologischer Gründe verlaufen kann, darauf verweist in der Folge allerdings Kapsch-Technikvorstand Alexander Lewald. „Einen Tesla fährt man nicht nur wegen des elektrischen Antriebs an sich. Man fährt ihn auch wegen des grundsätzlichen Images, das mit dem Auto verbunden wird.“ Mit diesem Tesla-Hype hat Siegfried Wolf jedoch wenig Freude. „Tesla hat die gleiche Börsenkapitalisierung wie BMW und produziert jedes Jahr 80.000 Elektroautos. BMW produziert ebenfalls 80.000 Elektrofahrzeuge, zusätzlich aber auch noch 2,4 Millionen konventionelle Autos“, so der Manager, der seit 2010 in Russland tätig ist.

Laut Lewald gebe es aber auch noch einen zweiten Grund, warum andere Autohersteller Tesla nicht unterschätzen sollten. So habe der im amerikanischen Silicon Valley beheimatete Hersteller auch die Konnektivität außerordentlich gut hinbekommen – also die Vernetzung des Autos mit moderner digitaler Infrastruktur. Diese Digitalisierung ist für Klaus Peter Fouquet, den Chef der österreichischen Dependance des deutschen Autozulieferers Bosch, ohnehin wichtiger als die Frage des Antriebs. „Der Markt wird es richten, ob sich Elektroautos oder Verbrennungsmotoren durchsetzen. Viel spannender ist das Thema Konnektivität.“

Durch diese Verknüpfung von Autos untereinander und mit intelligenter Infrastruktur werde sich etwa das Parken in den Städten komplett verändern. Unnötige Parkplatzsuche oder Staus könnten künftig so vermieden werden. Vor allem in den globalen Megastädten der Zukunft werde das unumgänglich sein. Viele dieser intelligenten Fahrzeuge würden aber auch künftig nach wie vor mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden. „2025 werden laut Schätzungen weltweit 105 bis 110 Millionen Autos pro Jahr produziert werden. 85 Millionen davon werden noch Verbrenner sein. Und in Europa werden es zu einem großen Teil auch Diesel sein“, so Fouquet.

Lkws fahren künftig im Platoon

Mehr Intelligenz werde es auch beim Schwerverkehr geben, erwartet Johannes Hödlmayr vom Logistikunternehmen Hödlmayr, das für die Autoindustrie stark tätig ist. So könnte beispielsweise mit Hilfe von autonom fahrenden Lkw sogenanntes „Platooning“ eingesetzt werden. Dabei fahren die Fahrzeuge mit exakt gleicher Geschwindigkeit ganz eng hintereinander, sodass die Kapazität einer Straße erheblich gesteigert wird. „Ein Elektro-Lkw ist hingegen nur bedingt einsatzfähig“, so Hödlmayr mit Verweis auf die geringen Reichweiten. Wolle die Politik, das solche Fahrzeuge verwendet werden, müsse sie auch die entsprechenden Regelungen schaffen. Etwa, dass die leiseren Fahrzeuge von nahe gelegenen Lagern auch in der Nacht in Städte fahren können, um die konstante Güterversorgung zu gewährleisten.

Weniger Einfluss von der Politik auf konkrete Technologie-Entscheidungen wünscht sich indes Peter Mitterbauer, Chef des oberösterreichischen Autozulieferers Miba. „Der Gesetzgeber soll Umwelt-Ziele definieren, das ist sein gutes Recht. Wie diese Ziele allerdings erreicht werden, das sollen die Wirtschaft und die Wissenschaft vorgeben.“ Zudem müsse bei sämtlichen gesetzlichen Entscheidungen auch bedacht werden, was das für die Autoindustrie bedeute, in der allein in Österreich rund 400.000 Menschen beschäftigt sind. Hier politisch nur auf eine Technologie zu setzen, bei der asiatische Länder sogar einen Vorsprung haben, könne sich volkswirtschaftlich rächen. „Man darf den Wohlstand, den die Autoindustrie für die Gesellschaft bringt, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, so Mitterbauer.